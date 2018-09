Официальные лица прокомментировали проект 50-кратного увеличения штрафов за езду без прав Департамент наземного транспорта Таиланда подтвердил, что действительно хотел бы повысить максимальный размер штрафов за вождение без прав и подготовил соответствующее предложение Кабмину и Национальной законодательной ассамблее. 23 Августа 2018 14:51:34 Фото: Bangkok Post Через несколько дней после появления соответствующей информации в прессе Департамент наземного транспорта подтвердил, что действительно хотел бы повысить максимальный размер штрафов за вождение без прав. Соответствующее предложение уже подготовлено ведомством, однако на рассмотрение членами Кабмина еще не представлено. При этом, как подтвердил департамент, сообщения в СМИ о 50-кратном повышении максимального размера штрафа соответствуют действительности. Три основных пункта инициативы звучат следующим образом: Вождение без прав (при наличии оных, но отсутствии при себе). Повысить максимальное наказание с 1 тыс. бат штрафа до 10 тыс. бат штрафа. Вождение без прав (при отсутствии оных). Повысить максимальное наказание с 1 тыс. бат штрафа и/или 1 месяца тюрьмы до 50 тыс. бат штрафа и/или 3 месяцев тюрьмы. Вождение без прав (если они были изъяты за нарушение ПДД, истек срок действия и т.д.). Повысить максимальное наказание с 2 тыс. бат штрафа до 50 тыс. бат штрафа и/или 3 месяцев тюрьмы. Инициатива вызвала волну критики в социальных сетях, на что Департамент наземного транспорта поспешил заверить, что, во-первых, все делается для повышения безопасности на дорогах, а во-вторых, речь идет только о предложении, которое сперва должно быть утверждено Кабмином, а затем – пройти слушания в Национальной законодательной ассамблее. 23 августа в газете Bangkok Post вышла статья с комментариями главы Департамента наземного транспорта, в которой он пояснил, что именно планирует ведомство. По словам господина Санитха Пхромвонга, его департамент хотел бы объединить в единый документ два действующих сейчас закона – о моторизованом транспорте (Vehicle Act ) и о наземном транспорте (Land Transport Act). Сейчас эти законы раздельно регулируют требования к частному и коммерческому транспорту, причем для водителей последнего штрафы значительно выше и уже сейчас достигают десятков тысяч бат. Департамент наземного транспорта полагает, что разумно было бы иметь единый закон и единый список штрафов за езду без прав. «Максимальные штрафы, введение которых мы планируем, представляют собой сведение в единый документ штрафов для частного и общественного транспорта. Едва ли возможно, что какой-то владелец частной машины будет оштрафован на 50 тыс. бат», – заявил господин Пхромвонг. Глава Департамента наземного транспорта не коснулся вопроса о том, какие коррупционные возможности открывает его предложение. При этом многие пользователи социальных сетей прямо указывали на то, что по новым правилам любому водителю (включая туристов) за езду без прав будет грозить именно «до 50 тыс. бат штрафа и до 3 месяцев тюрьмы», о чем нечистый на руку полицейский вполне может ему сообщить в ожидании встречного предложения решить вопрос на месте. Впрочем, речь идеи только о том случае, если и Кабмин, и Национальная законодательная ассамблея примут предложение Департамента наземного транспорта без изменений. Стоит отметить, что похожим образом в настоящий момент работает Закон о защите морских и прибрежных ресурсов, максимальное наказание по которому – до 100 тыс. бат штрафа и/или до 1 года тюрьмы. К штрафу в 100 тыс., в частности, был приговорен турист из Китая, поймавший двух коралловых рыбок во время экскурсии к острову Рача. Аналогичное наказание грозило и туристке из России, покормившей на том же острове рыбок хлебом. В ее случае, впрочем, штраф был минимальным, хотя женщине пришлось провести более суток в тюрьме, пока за нее не внес залог один из жителей Пхукета. Напомним, что Таиланд до сих пор не ратифицировал Венскую конвенцию о дорожном движении, поэтому любые иностранные права в Таиланде признаются действительными исключительно при наличии так называемого международного водительского удостоверения, имеющего вид отдельной бумажной книжки. Просто международные права в Таиланде официально не действуют, хотя в социальных сетях нередко можно встретить прямо противоположные утверждения. Добавьте новостную ленту на свой сайт Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок» История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus