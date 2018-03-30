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Официальные лица подтвердили закрытие залива Майя-Бэй на четыре месяца

Залив Майя-Бэй, который приобрел необычайную популярность благодаря фильму «Пляж» с Леонардо Дикаприо, будет закрыт для посещения в июне-сентябре этого года.

Новости Пхукета

30 Марта 2018 17:12:50

Решение о полном запрете на посещение Майя-Бэй было принято 28 марта на совещании консультационного комитета нацпарка Hat Nopparat- Mu Ko Phi Phi National Park, подтвердил «Новостям Пхукета» глава парка Ворапот Ломлин.

Таким образом парковая администрация выбрала самый радикальный из имевшихся вариантов предоставление заливу «летних каникул». Ранее власти говорили о возможности запрета на доступ к заливу с моря, но в итоге было решено на четыре месяца полностью закрыть пляж и залив для туристов.

Господин Ломлин сообщил, что с начала марта прошли три совещания, на которых обсуждался вопрос о том, как дать экосистеме Майя-Бэй передышку от туристов.

«Туристы по-прежнему смогут фотографировать пейзажи с лодок, но те не должны проходить над коралловыми рифами», – заявил господин Ломлин.

Также глава нацпарка сообщил, что после открытия залива для посещения в октябре максимальное количество посетителей будет ограничено. Если сейчас залив ежедневно посещают 4-5 тыс. туристов, то с октября будет установлен лимит в 2 тыс. человек.

Стоит отметить, что принятое парковым руководством решение соответствует рекомендации эколога Тхона Тхамронгвавасавы. В беседе с «Новостями Пхукета» 22 марта он говорил именно о такой схеме: закрытие залива на четыре месяца и установление лимита в 2 тыс. человек после этого.

В свою очередь, господин Ломлин ранее озвучивал другой вариант, предполагавший закрытие залива только для лодок (при этом лодки могли бы швартоваться в другой части острова, а туристы добирались бы до пляжа по суше).

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