Офицер полиции Пхукета скончался в результате ДТП у зоны для разворота на шоссе

Капитан Тианчай Кобкуа из полицейского участка Таланга скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП. Офицер умер 8 марта, а сама авария произошла за пять дней до этого, 3 марта. Правоохранительные органы молчали об инциденте вплоть до смерти своего 56-летнего коллеги и до сих пор ничего не говорят о том, как произошла авария, был ли на голове у полицейского шлем. Впрочем, полиция указала локацию.

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Офицер полиции Таланга попал в ДТП и скончался от черепно-мозговой травмы через пять дней. Фото: Srisoonthorn Municipality

Офицер полиции Таланга попал в ДТП и скончался от черепно-мозговой травмы через пять дней. Фото: Srisoonthorn Municipality

Офицер полиции Таланга попал в ДТП и скончался от черепно-мозговой травмы через пять дней. Фото: Google Street View

Офицер полиции Таланга попал в ДТП и скончался от черепно-мозговой травмы через пять дней. Фото: Srisoonthorn Municipality

Смерть капитана Кобкуа и сам факт ДТП, в котором он получил летальную черепно-мозговую травму, подтвердил 8 марта начальник полиции Таланга полковник Писит Чынпет. Церемония прощания с погибшим офицером состоялась на следующий день.

Согласно заявлению полковника Чынпета, авария с участием господина Кобкуа произошла около 7:30 утра 3 марта у зоны для разворота на Thepkrasattri Rd. рядом с автомастерской Somsak Carchang Phuket Baan Lipon. Мужчина находился на мотоцикле и был сбит пикапом Isuzu.

Об обстоятельствах столкновения ничего неизвестно, хотя указанное место отличается повышенной аварийностью, как все зоны разворота на Thepkrasattri Rd. На фото с места событий оба транспортных средства находятся посреди проезжей части, у пикапа повреждены передний бампер и капот. Офицер лежит на асфальте в шортах и футболке (без обуви и без шлема).

К моменту приезда парамедиков капитан Кобкуа был без сознания. Мужчину доставили в больницу Thalang Hospital, а оттуда перевезли в Vachira Phuket Hospital в связи с тяжестью полученной им черепно-мозговой травмы и необходимостью операции. Хирургия была произведена, но спасти полицейского не удалось – через пять дней он скончался.

Полиция ничего не сказала о возможных обвинениях в адрес водителя, с пикапом которого столкнулся погибший капитан.