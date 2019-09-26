Одну из полос в тоннеле у Central Festival закроют в ночь с 28 на 29 сентября

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей предупредил о том, что одна из полос в тоннеле у Central Festival будет закрыта для движения транспорта в ночь с 28 на 29 сентября.

Новости Пхукета

26 Сентября 2019, 02:16 PM

Фото: Департамент скоростных магистралей (архив)

Как пояснил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лоханут, специалистам необходимо провести плановые работы по очистке системы водоотвода от скопившегося там мусора и песка. Если этого не сделать, тоннелю может грозить подтопление во время сильных дождей из-за блокировки насосов.

Работы в тоннеле, официально носящем имя Darasamut Underpass, будут проходить с 21:00 вечера 28 сентября по 5:00 утра 29 сентября. На время проведения работ полоса для движения в сторону Чалонга будет закрыта.

«На въезде в тоннель будут установлены предупреждающие знаки и лампы. Пожалуйста, проезжайте перекресток по наземным полосам», – заявил господин Лоханут.

«Примите наши извинения за возможные неудобства», – добавил он.