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Одну из полос Chao Fa West Rd. у кольца Чалонга закроют до 28 декабря

Дорожная полиция Чалонга сообщила о том, что с сегодняшнего дня и до 28 декабря на Chao Fa West Rd. у кольца Чалонга будет открыта только одна полоса для движения в южном направлении.

Новости Пхукета

18 Декабря 2017 15:38:00

Иллюстрация: The Phuket News
Иллюстрация: The Phuket News

«Участникам дорожного движения стоит быть готовыми к задержкам в пути», – заявил в беседе с «новостями Пхукета» сотрудник транспортной полиции Чалонга.

«После того, как к Новому году работы будут закончены, для движения снова будут открыты две полосы», –добавил собеседник редакции.

Закрытие одной из двух полос полицейский объяснил работами по «расширению проезжей части».

 

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