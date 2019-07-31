Одна девушка погибла и две пострадали в мотоциклетной аварии в Раваи

Полиция Чалонга подтвердила гибель 19-летней девушки в результате мотоциклетной аварии на Wiset Rd. в тамбоне Раваи. Еще две молодые женщины были госпитализированы в серьезном состоянии.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Июля 2019, 03:36 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП на Wiset Rd. в Раваи около 5:00 утра 30 июля. Согласно сообщению, мотоцикл, на котором находились три молодых женщины, врезался в припаркованный у обочины пикап.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный мотоцикл Honda Wave и тело погибшей 19-летней Вассаны Бангачак. Находившиеся с ней на одном байке 22-летняя Ратчани Лаккох и 25-летняя Канлайа Чиеучан получили травмы, которые полиция охарактеризовала как серьезные. Ни одногомотоциклетного шлема полицейские на месте аварии не нашли.

Согласно полицейскому отчету о ДТП, три женщины возвращались из некого развлекательного заведения в Чалонге. В беседе с «Новостями Пхукета» один из руководителей полиции Чалонга заявил, что полицейские пока не выяснили, кто из трех непосредственно управлял мотоциклом. На наличие алкоголя в крови будут проверены все.

«Полиция полагает, что они были пьяны», - заявил собеседник редакции.

«Обе выжившие женщины пока не способны дать показания. Полученные ими травмы серьезны»,- добавил он..