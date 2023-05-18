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Одиннадцать россиян остаются в больницах после крушения катера на Пхукете

По состоянию на 18 мая в больницах Пхукета остаются 11 россиян, получивших травмы в результате столкновения катера с сигнальной вышкой в заливе Чалонг-Бэй, сообщило генконсульство РФ на Пхукете. Изначально говорилось, что среди 35 госпитализированных был 21 турист из России, однако в списке турполиции часть из них указаны как граждане Украины.

Новости Пхукета

18 Мая 2023, 09:59 PM
Эвакуация пострадавших туристов и экипажа катера в Чалонге 17 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Эвакуация пострадавших туристов и экипажа катера в Чалонге 17 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«18 мая сотрудники генерального консульства посетили всех находящихся в медицинских учреждениях провинции россиян, пострадавших накануне в результате столкновения скоростного катера с сигнальной вышкой вблизи Пхукета. В настоящее время на стационарном лечении находятся 11 российских граждан. Полученные травмы угрозы для их жизней не представляют», – сообщило российское консульство в Facebook.

«Со стороны генконсульства всем пострадавшим оказывается необходимая консультационная поддержка и иная помощь», – добавила дипмиссия.

В предыдущей публикации PR-службы администрации Пхукета указывалось, что четверо россиян изначально проходили под «красным кодом», то есть полученные ими травмы были классифицированы как тяжелые. О характере травм ничего сказано не было. Всего говорилось о 21 россиянине.

При этом необходимо учитывать, что некоторые источники могут использовать слово Russian как собирательное для всех иностранцев, говорящих по-русски, включая граждан Украины и Казахстана. Кроме того, данные собирались в сложной обстановке оперативного реагирования на аварию и при неизбежно влиянии фактора языкового барьера. В виду всего этого, как указывали «Новости Пхукета» ранее, официальные тайские списки не совпадают.

К примеру, согласно открытым данным, младшей из пострадавших – 10 лет, старшему – 65 лет. Оба туриста туриста фигурируют и в списке пассажиров, который журналисты получили от официальных лиц 17 мая на пирсе в Чалонге, и в списке госпитализированных по версии турполиции, который был передан прессе 18 мая.

Однако в списке пассажиров от 17 мая и девочка, и мужчина значатся гражданами России, а в списке госпитализированных от 18 мая – гражданами Украины. Написание имен также отличается, причем не соответствует стандартам транслитерации ни для российских, ни для украинских паспортов.

 

 

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