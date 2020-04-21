Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за понедельник, 20 апреля, на острове был подтвержден один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В предыдущие два дня новых заболеваний выявлено не было.

Новости Пхукета

21 Апреля 2020, 12:43 PM

Один новый случай заболевания COVID-19 выявлен на Пхукете 20 апреля. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии выросло до 193 человека.

Лечение в настоящий момент проходят 59 пациентов (против 64 днем ранее), 133 благополучно выздоровели и покинули больницы, еще один пациент с COVID-19 скончался.

Результатов анализов на коронавирус ожидают 42 человека. Днем ранее таких было 35.

Ранее официальные лица предупреждали, что улучшение эпидемиологической обстановки не означает, что жители острова уже могут отказаться от необходимых мер по защите от заболевания. Социальное дистанцирование и ношение масок по-прежнему обязательны, ограничения на поездки между районам острова остаются в силе, комендантский час продолжает действовать.

Также сегодня газета Bangkok Post сообщила о том, что власти страны рассматривают возможность продлить действие комендантского часа (с 22:00 до 4:00) до конца мая. Одновременно обсуждается возможность постепенной отмены ряда ограничений, в частности, возможно расширение списка заведений, которые могут возобновить работу. В первую очередь это относится к провинциям, где до сих пор не было зафиксировано случаев заболевания COVID-19.

Как заявил советник министра здравоохранения Камнуан Унгчусак, постепенно могут быть открыты парикмахерские, рестораны, отделы непродовольственных товаров в супермаркетах. При этом места повышенного риска, такие как бары и ночные клубы, возобновят работу в последнюю очередь.

При этом приоритетом для властей остается безопасность людей, заявил в понедельник официальный представитель Центра по администрированию ситуации с COVID-19 (ССSA) Тависил Висануйотхин.

«Правительство ослабит ограничения на деятельность бизнеса только тогда, когда это не будет создавать для людей риска заболевания», – заявил господин Висануйотхин.

Как отметил официальный представитель CCSA, необходимо соблюдать баланс между интересами бизнеса, нуждающегося в возобновлении работы, и безопасностью людей.