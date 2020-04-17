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Один новый случай COVID-19 подтвержден на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за четверг, 16 апреля, на острове был выявлен один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

17 Апреля 2020, 12:03 PM
Количество пациентов, благополучно выздоровевших, превысило число проходящих лечение. Фото: Phuket PR Department

Количество пациентов, благополучно выздоровевших, превысило число проходящих лечение. Фото: Phuket PR Department

Согласно отчету официальных лиц от 17 апреля (данные на предыдущий день), общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии увеличилось до 192.

При этом количество пациентов, благополучно выздоровевших, превысило число проходящих лечение. По итогам дня в больницах находились 92 пациента с COVID-19, выздоровели 99 человек, еще один человек скончался.

Результатов анализов на коронавирус ожидают 42 человека. Днем ранее ожидавших было 57.

Новый пациент с COVID-19 – 83-летняя жительница Банг-Тао, контактировавшая с человеком, у которого болезнь была подтверждена ранее. В группу риска в связи контактов с женщиной входят 15 человек.

Напомним, что ранее на этой неделе губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана заявил, что считает реальным полностью справиться с распространением COVID-19 на острове до конца апреля. При этом о смягчении связанных с коронавирусом ограничений пока речи не идет.

 

 

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