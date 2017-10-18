Один мотоциклист погиб, а второй пострадал в аварии на главном шоссе Пхукета

Мотоциклист из Убон-Ратчатхани погиб в дорожной аварии у памятника Героиням утром 18 октября. Другой мотоциклист был госпитализирован с тяжелыми травмами.

18 Октября 2017 14:48:40

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП с летальным исходом на Thepkrasattri Rd. в 8:10 утра среды, 18 октября. Авария произошла на полосе, ведущей в южном направлении, в паре десятков метров от памятника Героиням.

Прибывший по вызову наряд обнаружил лежащий посреди проезжей части скутер и тело 32-летнего Тхонгмая Чайрата без признаков. Рядом лежал второй поврежденный мотоцикл, водитель которого – 24-летний Нуттавут Чайкхам – получил тяжелые травмы. Также в правом ряду за оранжевыми конусами стоял кроссовер Honda без видимых повреждений.

Водитель кроссовера – 49-летний Вирот Утаткун – рассказал полиции, что один из мотоциклистов – Тхонгмай Чайрат – подрезал его на дороге, и тот не смог избежать столкновения. В результате удара мотоциклиста выбросило под колеса тяжелого грузовика, который затем сбил второй скутер, на котором ехал Нуттавут Чайкхам. Водитель грузовика с места событий скрылся.

Полиция намерена проверить записи с камер уличного видеонаблюдения, прежде чем предъявлять обвинения кому-либо из участников ДТП. Также записи с камер должны позволить установить личность водителя грузового автомобиля