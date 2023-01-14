Один монах погиб и 13 пострадали при попытке автобуса обогнать пикап на холме

В тайской провинции Пхетчабун перевернулся туристический автобус, перевозивший группу буддистских монахов и послушников. В результате аварии погиб один монах, еще 13 пострадали. Водитель автобуса скрылся с места аварии.

Новости Пхукета

15 Января 2023, 09:00 AM

Автобус с 48 буддистскими монахами и послушниками перевернулся в Пхетчабуне. Photo: Sunthorn Kongvarakhom / Bangkok Post