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Один монах погиб и 13 пострадали при попытке автобуса обогнать пикап на холме

В тайской провинции Пхетчабун перевернулся туристический автобус, перевозивший группу буддистских монахов и послушников. В результате аварии погиб один монах, еще 13 пострадали. Водитель автобуса скрылся с места аварии.

Новости Пхукета

15 Января 2023, 09:00 AM
Автобус с 48 буддистскими монахами и послушниками перевернулся в Пхетчабуне. Photo: Sunthorn Kongvarakhom / Bangkok Post

Автобус с 48 буддистскими монахами и послушниками перевернулся в Пхетчабуне. Photo: Sunthorn Kongvarakhom / Bangkok Post

Авария на дороге через холм Нам-Ом в провинции Пхетчабун произошла около 7:00 утра субботы, 14 января, пишет Bangkok Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Автобус с группой из 48 монахов и двумя другими пассажирами потерял управление, врезался в придорожное ограждение и перевернулся при попытка выполнить обгон пикапа. Bangkok Post уточняет, что пикап был гружен сахарным тростником, но не указывает, что именно пошло не так при выполнении маневра. Газета лишь приводит слова пассажиров о том, что «у автобуса возникла проблема с тормозами».

Водитель скрылся с места аварии. Погибший монах был доставлен в морг, пострадавших госпитализировали. Bangkok Post опубликовала новость о ДТП спустя 12 часов после инцидента, но ничего не сказала о том, какой компании-оператору принадлежал автобус, а также не назвала имени управлявшего им человека и не сообщила, как ему удалось скрыться.

Об упомянутом пикапе, при обгоне которого произошла авария, тоже ничего не сказано, равно как и о том, подтвердилась ли у автобуса неисправность тормозной системы или все же нельзя исключать ошибку водителя.

 

 

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