Один день в Кхао-Лаке

Джейми Монк делится впечатлениями от последнего из своих мини-путешествий в провинцию Пханг-Нга.

13 Мая 2018 09:00:00

От нашего дома до Кхао-Лака примерно 100 км, и за последние годы мы совершили уже несколько поездок туда на выходные. Как правило, ездили мы с одной или двумя ночевками, чтобы расслабиться на пляже и получить очередную дозу «витамина Си» (от слова sea, море). В феврале же этого года мне пришла в голову идея совершить однодневную поездку с несколькими остановками по пути.

В путь мы оправились с таким расчетом, чтобы остановиться на ланч в ресторане Nern Khao View Talay, находящемся сразу за городком Кхок-Клой. Однако в заведении в тот день праздновали свадьбу, и других посетителей оно не обслуживало, так что мы отправились в другое место – ресторан Krua Klang Dong у водопада Ват-Кхао.

В этом заведении мы уже обедали раньше. В меню – крайне вкусная местная еда по приятным ценам, хотя лично мы все-таки предпочитаем чуть более дорогой Nern Khao View Talay. Когда мы прибыли на место, там было весьма людно (все-таки обеденный час в выходной день), так что нам даже пришлось подождать, пока не освободится столик. Затем мы приступили к заказу блюд и, как водится, заказали слишком много.

Упомянутый водопад Ват-Кхао отнюдь не большой, хотя в сезон дождей весьма полноводный. В этот раз воды было немного, но желающим все равно было где поплескаться. В любом случае, я планировал позже по пути остановиться на более крупных водопадах – Лампи или Тон-Прай, которые вполне заслуживают внимания. Но прежде нам все-таки нужно было добраться до Кхао-Лака.

По пути можно было бы остановиться на пляже Тхай-Мыанг, но мы слишком засиделись за ланчем, так что пришлось спешить. Доехав до Кхао-Лака, мы свернули на Soi Nangthong и направились к пляжу. До этого мы как-то останавливались в здешнем отеле Nangthong Bay Resort, у которого есть приятный ресторанчик прямо на берегу, но в этот раз там было людно. Так что мы выбрали просто на пляж. Кхао-Лак – это мили и мили песчаного побережья, и по сравнению с людным Пхукетом атмосфера на здешних пляжах намного более расслабленная. Конечно, тихие пляжи есть и на Пхукете, но Кхао-Лак все равно умиротвореннее.

В этот раз мы остались на пляже до 15:00, после чего погрузились в машину и через 45 минут были уже у водопада Тон-Прай. На входе сотрудники нацпарка предупредили, что посещение открыто только до 16:00, так что нам пришлось двигаться к самому водопаду в темпе. Одолев ступенчатую тропу протяженностью около 650 м, мы обнаружили, что, кроме нас, на водопаде отдыхает лишь группа тайских подростков. При этом тинейджеры практически сразу ушли, оставив место целиком в нашем распоряжении.

В жаркий день вода в водопаде показалась особенно холодной. Примерно полчаса мы плескались в ней, после чего вытерлись и направились к машине. К нашей удаче там продавали холодные напитки, так что мы сперва промочили горло, а уже потом поехали домой, куда прибыли перед закатом.

Честно говоря, мне нравится проводить такие семейные дни, нравится быть рядом со своими детьми. Это те выходные, которые я люблю. Никакой особый план поездки не нужен, ты просто путешествуешь, наслаждаешься видами и обществом близким. За это я и люблю жизнь на Пхукете.

Джейми Монк – один из давних резидентов Пхукета, дайвер и блогер. Другие заметки и фотографии Джейми ищите на jamie-monk.blogspot.com.