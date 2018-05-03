The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Один день в Кхао-Лаке

Джейми Монк делится впечатлениями от последнего из своих мини-путешествий в провинцию Пханг-Нга.

Джейми Монк

13 Мая 2018 09:00:00

От нашего дома до Кхао-Лака примерно 100 км, и за последние годы мы совершили уже несколько поездок туда на выходные. Как правило, ездили мы с одной или двумя ночевками, чтобы расслабиться на пляже и получить очередную дозу «витамина Си» (от слова sea, море). В феврале же этого года мне пришла в голову идея совершить однодневную поездку с несколькими остановками по пути.

В путь мы оправились с таким расчетом, чтобы остановиться на ланч в ресторане Nern Khao View Talay, находящемся сразу за городком Кхок-Клой. Однако в заведении в тот день праздновали свадьбу, и других посетителей оно не обслуживало, так что мы отправились в другое место – ресторан Krua Klang Dong у водопада Ват-Кхао.

В этом заведении мы уже обедали раньше. В меню – крайне вкусная местная еда по приятным ценам, хотя лично мы все-таки предпочитаем чуть более дорогой Nern Khao View Talay. Когда мы прибыли на место, там было весьма людно (все-таки обеденный час в выходной день), так что нам даже пришлось подождать, пока не освободится столик. Затем мы приступили к заказу блюд и, как водится, заказали слишком много.

Упомянутый водопад Ват-Кхао отнюдь не большой, хотя в сезон дождей весьма полноводный. В этот раз воды было немного, но желающим все равно было где поплескаться. В любом случае, я планировал позже по пути остановиться на более крупных водопадах – Лампи или Тон-Прай, которые вполне заслуживают внимания. Но прежде нам все-таки нужно было добраться до Кхао-Лака.

По пути можно было бы остановиться на пляже Тхай-Мыанг, но мы слишком засиделись за ланчем, так что пришлось спешить. Доехав до Кхао-Лака, мы свернули на Soi Nangthong и направились к пляжу. До этого мы как-то останавливались в здешнем отеле Nangthong Bay Resort, у которого есть приятный ресторанчик прямо на берегу, но в этот раз там было людно. Так что мы выбрали просто на пляж. Кхао-Лак – это мили и мили песчаного побережья, и по сравнению с людным Пхукетом атмосфера на здешних пляжах намного более расслабленная. Конечно, тихие пляжи есть и на Пхукете, но Кхао-Лак все равно умиротвореннее.

В этот раз мы остались на пляже до 15:00, после чего погрузились в машину и через 45 минут были уже у водопада Тон-Прай. На входе сотрудники нацпарка предупредили, что посещение открыто только до 16:00, так что нам пришлось двигаться к самому водопаду в темпе. Одолев ступенчатую тропу протяженностью около 650 м, мы обнаружили, что, кроме нас, на водопаде отдыхает лишь группа тайских подростков. При этом тинейджеры практически сразу ушли, оставив место целиком в нашем распоряжении.

В жаркий день вода в водопаде показалась особенно холодной. Примерно полчаса мы плескались в ней, после чего вытерлись и направились к машине. К нашей удаче там продавали холодные напитки, так что мы сперва промочили горло, а уже потом поехали домой, куда прибыли перед закатом.

Честно говоря, мне нравится проводить такие семейные дни, нравится быть рядом со своими детьми. Это те выходные, которые я люблю. Никакой особый план поездки не нужен, ты просто путешествуешь, наслаждаешься видами и обществом близким. За это я и люблю жизнь на Пхукете.

Джейми Монк – один из давних резидентов Пхукета, дайвер и блогер. Другие заметки и фотографии Джейми ищите на jamie-monk.blogspot.com.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Не менее тысячи россиян приняли участие в памятных акциях 9 мая в Таиланде
Не менее тысячи россиян приняли участие в памятных акциях 9 мая в Таиланде
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
До ежегодного марафона в Лагуне осталось меньше месяца
До ежегодного марафона в Лагуне осталось меньше месяца
Три лучших бургера по итогам конкурса Phuket's Best Burger 2018
Три лучших бургера по итогам конкурса Phuket's Best Burger 2018
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.