Один человек в ДТП на Пхукете в первый день усиленного контроля на дорогах

По итогам первого дня усиленного контроля на дорогах Пхукета один человек погиб в аварии, количество получивших травмы составило 91. Соответствующие данные опубликованы на сайте Комитета по безопасности на дорогах Таиланда (ThaiRSC).

Новости Пхукета

28 Декабря 2019, 09:57 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Обстоятельства ДТП с летальным исходом пока неизвестны, информация о личности погибшего также отсутствует (ThaiRSC фиксирует лишь количество погибших и пострадавших).

В беседе с корреспондентом The Phuket News 27 декабря глава пхукетского отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг заявил, что информация в его офис пока не поступала и предложил дождаться итогового отчета по первому дню недели усиленного контроля на дорогах. Документ должен быть опубликован утром 28 числа.

Напомним, что непосредственно перед стартом «Семи дней опасности» на Пхукете побывал заместитель министра внутренних дел Нипхон Бунйамани. Также визит на остров нанес и заместитель начальника Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Сакда Чынпакди. Оба обратились к жителям и гостям провинции с призывом соблюдать десять ключевых правил на дорогах:

1. Соблюдать скоростной режим;

2. Не игнорировать светофоры;

3. Не ездить по полосе встречного движения;

4. Всегда иметь при себе водительское удостоверение;

5. Пристегиваться ремнями безопасности в автомобилях;

6. Не совершать обгоны на узких дорогах;

7. Не садиться за руль в пьяном виде;

8. Надевать защитные шлемы при езде на мотоциклах;

9. Не выезжать на дороги на неисправной и небезопасной технике;

10. Не пользоваться мобильными телефонами за рулем.