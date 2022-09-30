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Один человек погиб в результате тайфуна Нору в Таиланде

Тайфун Нору, ослабевший до уровня тропической депрессии, пришел 29 сентября на северо-восток Таиланда, вызвав сильные дожди с порывистым ветром. Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) подтвердил гибель одного человека и получение травм еще двумя в результате падения дерева.

Новости Пхукета

30 Сентября 2022, 11:18 AM
Жители Бангкока проверяют надежность пешеходного моста в ожидании подъема воды в реке Чао-Пхрайя. Фото: Pornprom Satrabhaya

Жители Бангкока проверяют надежность пешеходного моста в ожидании подъема воды в реке Чао-Пхрайя. Фото: Pornprom Satrabhaya

Зона низкого давления на карте Таиланда. Изображение: TMD

Зона низкого давления на карте Таиланда. Изображение: TMD

Данные погодного радара на Пхукете фиксируют сильный юго-западный муссон. Изображение: TMD

Данные погодного радара на Пхукете фиксируют сильный юго-западный муссон. Изображение: TMD

Чайяпхум вечером 29 сентября. Фото: Makkawan Wannakul

Чайяпхум вечером 29 сентября. Фото: Makkawan Wannakul

Особо тяжелая ситуация ожидалась в 17 провинций в северном регионе, северо-восточном и на центральных равнинах, пишет Bangkok Post, Bangkok Post. Во многих местах прогноз сбылся – тайфун Нору вызвал наводнения и повреждение инфраструктуры как в результате осадков, так и из-за сильного ветра.

В частности, стали непроходимыми несколько ключевых дорог, которые оказались или затоплены, или заблокированы упавшими деревьями.

О наводнениях сообщили провинции Амнат-Чарон, Сисакет, Ясотхорн и Убон-Ратчатани, отметили в DDPM. Гибель человека в результате падения дерева на автомобиль произошла в Сисакете.

Количество эвакуированных из-за угрозы наводнений жителей превысило 5 тыс. человек, однако точного числа официальные лица пока не назвали.

Сегодня дожди продолжаются по всему Таиланду. На Пхукете последствия прохождения тайфуна накладываются на сезонный юго-западный муссон. Жителям острова рекомендовано быть осторожными и помнить об угрозе локальных наводнений в уязвимых местах (в частности, в низинах и у склонов холмов). Также многим жителям известны уязвимые точки дорожной сети, в частности, регулярно затапливаемые участки Thepkrassattri Rd. в Срисунтхорне, Ко-Кэу и Рассаде.

 

 

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