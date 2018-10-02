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Один человек погиб в ходе операции по подъему затонувшего «Феникса»

Департамент общественных связей провинции Пхукет подтвердил гибель сотрудника Spitz Tech Co Ltd, участвовавшего в операции по подъему судна «Феникс», которое затонуло в районе Кораллового острова в июле.

Новости Пхукета

2 Октября 2018 15:09:00

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Как говорится в сообщении PR-службы Пхукета, 37-летний Нипхат Клуднак потерял сознание и упал за борт судна, участвовавшего в операции по подъему «Феникса». Мужчину достали из воды без сознания, после чего он был на лодке доставлен в больницу Vachira Hospital, однако спасти его врачам не удалось. Произошел инцидент в субботу, 29 сентября.

Напомним, что «Феникс» затонул еще 5 июля. В результате кораблекрушения погибли 47-туристов из Китая. Капитану судна, а также курировавшему его постройку инженеру и хозяйке компании-оператора предъявлены обвинения в халатности, повлекшей гибель людей.

Официальные лица изначально планировали, что судно будет поднято со дна к середине августа, однако операция до сих пор не завершена из-за неблагоприятных погодных условий и других проблем.

В понедельник, 24 сентября, было объявлено о решении пересмотреть план подъема судна после того, как в процессе его буксировки оборвался один из тросов. До этого план состоял в том, что судно будет поднято со дна, а затем отбуксировано под водой ближе к берегу, где его уже окончательно поднимут на поверхность.

Согласно сообщению PR-службы Пхукета, операция по подъему «Феникса» должна быть возобновлена 4-5 октября. При этом новый план до сих пор не озвучен.

 

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