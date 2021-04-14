Один человек погиб в ДТП на Пхукете с начала недели опасности на дорогах

Пхукектсктй офис департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) зафиксировал первую дорожную аварию с летальным исходом с начала семи дней опасности на дорогах.

Новости Пхукета

14 Апреля 2021, 05:30 PM

Источник: DDPM (Phuket)

Согласно отчету DDPM за 12 апреля, 50-летний Хироши Чамото не справился с управлением мотоциклом на узкой дороге в районе поселка Moo Baan Suan Chor Phon около 17:15 понедельника, 12 апреля. Мужчина ехал на высокой скорости без защитного шлема на голове.

Мотоциклист получил тяжелые травмы головы и торса. От отчете DDPM отмечается, что он упал с мотоцикла сам. Пострадавшего срочно доставили в больницу Vachira Phuket Hospital, но спасти его не удалось.

Также 12 апреля с травмами были госпитализированы 37-летняя мотоциклистка Ритчапорн Раттанарат, упавшая на склоне холма ведущего к пляжу Ката. Ехавшая без шлема женщина получила травму головы и повредила бедро. В качестве предполагаемой причины аварии называется высокая скорость движения.

В тот же день была госпитализирована 22-летняя Чутима На-Пхатталунг, упавшая с мотоцикла на Damrong Rd. в Пхукет-Тауне. Женщина также ехала на высокой скорости без шлема.

В тамбоне Кату пострадал 23-летний Пияпонг Петкханчай, мотоцикл которого врезался в заднюю часть кузова грузовика. Инцидент произошел перед рестораном Kai Tong на Wichit Songkram Rd около 11:10. Защитного шлема на голове мужчины также не было.

Наконец, в Срисунторне не справился с управлением мотоциклом 44-летний Кхаоджонпонг. Мужчина упал на асфальт при выполнении разворота. Причиной аварии вновь называется слишком высокая скорость.

На следующий день, 13 апреля, в дорожных авариях пострадали три человека. 58-летний Джэм Нучин на мотоцикле столкнулась с грущовиком у магазина Cheap Palai на Chao Fa East Road in Chalong около 11:50 утра. Женщина была без шлема и получила травмы лица и другие повреждения.

Вечером того же дня столкнулись два мотоцикла на Sri Suthat Rd. в Рассаде. Госпиталищация понадобилась лишь 38-летней Тхет Нве Вин. Характер полученных травм неизвестен.

Итого за первые четыре дня кампании пхукетский офис DDPM зафиксировал 10 пострадавших и одного погибшего.