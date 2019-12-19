Один человек погиб, один пропал без вести, шесть находятся в больницах после столкновения спидбота и катера

Один человек погиб, один числится пропавшим без вести и несколько серьезно пострадали в результате столкновения экскурсионного спибота и 72-футовой моторной яхты у острова Кхай-Нок во второй половине дня 18 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

Спидбот и яхта столкнулись у побережья Пхукета, среди пострадавших есть иностранцы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спидбот и яхта столкнулись у побережья Пхукета, среди пострадавших есть иностранцы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спидбот и яхта столкнулись у побережья Пхукета, среди пострадавших есть иностранцы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В результате столкновения 18-летний Киттипонг Самунбут выпал за борт спидбота, и в настоящий момент ВМФ Таиланда ведет его поиски. Фото:Иккапоп Тхонгтуб

В результате столкновения 18-летний Киттипонг Самунбут выпал за борт спидбота, и в настоящий момент ВМФ Таиланда ведет его поиски. Фото:Иккапоп Тхонгтуб

В результате столкновения 18-летний Киттипонг Самунбут выпал за борт спидбота, и в настоящий момент ВМФ Таиланда ведет его поиски. Фото:Иккапоп Тхонгтуб

Экскурсионный спидбот Choksuphasan 35 и моторная яхта Stallion (Pershing 72) столкнулись неподалеку от острова Кхай-Нок около 16:30 среды. В момент происшествия на борту спидбота находились 46 туристов различных национальностей, а также тайские капитан, два члена команды, туристический гид и стажер. На люксовой яхте находились капитан-россиянин и несколько пассажиров.

В результате столкновения 49-летний рулевой спидбота Сурат Мат-О-Сот получил тяжелые травмы и позже скончался. Член его команды – 18-летний Киттипонг Самунбут – выпал за борт, и в настоящий момент спасатели ВМФ Таиланда ведут его поиски. Гид и пятеро пассажиров получили травмы, потребовавшие госпитализации.

Среди пассажиров Stallion никто не пострадал. Судно также не получило серьезных повреждений, что позволило капитану Александру Горбунову использовать яхту, чтобы отвезти большую часть пассажиров спидбота в Ао-По.

Тех, кто пострадал более серьезно, доставили другим спидботом в гавань АА Marina на острове Сирэ, куда были вызваны медики и спасатели. Затем пострадавших распределили по больницам Пхукета.

Как указала туристическая полиция, в настоящий момент в больнице Mission Hospital находятся туристы из Ирана Хассан Фатехи (30 лет) и Шади Данванди (27 лет). У обоих зафиксированы переломы.

В Vachira Phuket Hospital находятся индийские граждане Дипали Дуггал (31 год) и Вивек Кумар (30 лет). У первого повреждена лодыжка, у второго сломана нога. Обоим потребовалось хирургическое вмешательство.

В больница Bangkok Hospital Phuket по-прежнему остается туристка из Индии Ашвини Паванкумар (38 лет), получившая в результате происшествия травму головы. Врачи приняли решение оставить ее под наблюдением.

Сопровождавший туристов гид получил переломы ребер и также был госпитализирован, однако больница, куда его доставили, в отчете туристической полиции не указана.

В гавань Ао-По на борту моторной яхты были доставлены в общей сложности 36 человек, 11 из которых были отправлены в больницу Thalang Hospital. Полученные пассажирами травмы ограничивались ушибами и ссадинами. В списке лиц, поступивших в Thalang Hospital, значатся:

1. Валентина Сергей*, 68 лет, гражданка России.

2. Даниял Парача, 26 лет, гражданин Пакистана.

3. Аашир Парача, 20 лет, гражданин Пакистана.

4. Келли Хопвуд, 36 лет, гражданка Великобритании.

5. Оллсон Хопвуд, 7 лет, гражданка Эстонии.

6. Лилли Хопвуд. 9 лет, гражданка Эстонии.

7. Сорая Кавкани, 75 лет, гражданка Ирана.

8. Махди Азизи, 33 года, гражданин Ирака.

9. Шана Фарханг, 21 год, гражданка Великобритании.

10. Мохамед Камил, 30 лет, гражданин Египта.

11. Сергей Найбич, 47 лет, гражданин России.

В отчете туристической полиции указывается, что двое из упомянутых в списке людей отказались от медицинской помощи. Покинули больницу к настоящему моменту все 11 человек.

Также туристическая полиция отметила, что у оператора морской экскурсии Andaman Sea Cruise Co Ltd имеется требуемая страховка, за счет которой и будут покрыты больничные счета.

*Имена приведены в том виде, в каком указаны в списке.