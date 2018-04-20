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Один человек погиб на дорогах Пхукета в праздничную неделю

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг распорядился проанализировать всю собранную за «Семь дней опасности» статистику ДТП.

Новости Пхукета

20 Апреля 2018 12:04:48

Фото: PR Department
Фото: PR Department

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) подвел итоги «Семи дней опасности на дорогах», и статистика оказалась не такой печальной, как год назад. Согласно итоговому отчету DDPM, в период с 11 по 17 апреля на Пхукете было зафиксировано 47 дорожно транспортных происшествий, в которых погиб один человек и пострадали 49. Годом ранее дорожные аварии в Сонгкран унесли жизни четырех человек, а пострадали в них 70.

В общей сложности полиция выписала 11770 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В список выявленный нарушений вошли:

• 5946 случаев езды на мотоциклах без шлемов;

• 250 случаев управления небезопасными или нелегально модифицированными мотоциклами;

• 309 случаев вождения в пьяном виде;

• 711 случаев вождения с непристегнутым ремнем;

• 2986 случаев вождения без прав;

• 416 случаев превышения скорости;

• 313 случаев проезда на красный свет;

• 363 случаев езды по полосе встречного движения;

• 163 случаев опасного перестроения и подрезания другого транспорта;

• 313 случаев использования мобильных телефонов за рулем.

Единственное зафиксированное на Пхукете ДТП с летальным исходом произошло в субботу, 14 апреля, на трассе, ведущей из Камалы в Патонг. Около 14:30 дня там столкнулись мотоцикл и пикап. Находившийся за рулем двухколесного транспортного средства гражданин Китая Ли Чжин погиб. Согласно отчету DDPM, мужчина управлял мотоциклом без защитного шлема.

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг уже отдал соответствующим ведомствам распоряжение проанализировать всю собранную за время кампании статистику и сделать выводы на будущее. Следующие «Семь дней опасности» ожидают Пхукет в конце декабря, когда страна будет праздновать Новый год по западному календарю.

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