Один человек погиб и три пострадали в ДТП на Пхукете

Капитан Тхапапон Пхангпимло из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение о ДТП в районе автовокзала на Thepkrasattri Rd. в 21:59 вечера 28 апреля (за минуту до начала действия комендантского часа на острове).
Согласно данным предварительного расследования, автомобиль Toyota Avanza под управлением 39-летнего Саравута Нуаннака на высокой скорости двигался в сторону Ко-Кэу в правой полосе шоссе. В районе автовокзала машина зацепила бордюр на разделительной линии, потеряла управление и врезалась в мачту электропередач на левой обочине.
Как отметил капитан Пхангпимло, водитель спешил добраться домой до начала комендантского часа.
Очевидцы событий поспешили на помощь водителю и пассажирам. Им удалось самостоятельно вытащить из салона супругу господина Нуаннака – 33-летнюю Витджитру Нуаннак – и двух их сыновей в возрасте четырех лет и 11 месяцев. Прибывшая скорая помощь отвезла их в больницу Vachira Hospital.
Водитель оказался заблокирован в салоне, так что у спасателей ушел примерно час на то, чтобы достать его из сильно поврежденного автомобиля. Затем господина Нуаннака отвезли в больницу Mission Hospital.
Господин Нуаннак в результате аварии сломал правую руку в нескольких местах, дети получили многочисленные порезы и ссадины. Госпожа Нуаннак пострадала максимально тяжело и скончалась от полученных травм.