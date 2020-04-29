Один человек погиб и три пострадали в ДТП на Пхукете

Автомобиль Toyota Avanza с семьей из четырех человек врезался в столб на Thepkrasattri Rd. в Рассаде. Находившийся за рулем отец и двое его сыновей получили травмы, мать детей погибла.

Новости Пхукета

29 Апреля 2020, 02:35 PM

Семья из четырех человек, спешившая попасть домой до начала комендантского часа, попала в аварию. Мать погибла, отец и двое сыновей в больнице. Фото:Tan Promedic Phuket / Kusoldharm Rescue