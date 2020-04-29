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Один человек погиб и три пострадали в ДТП на Пхукете

Автомобиль Toyota Avanza с семьей из четырех человек врезался в столб на Thepkrasattri Rd. в Рассаде. Находившийся за рулем отец и двое его сыновей получили травмы, мать детей погибла.

Новости Пхукета

29 Апреля 2020, 02:35 PM
Семья из четырех человек, спешившая попасть домой до начала комендантского часа, попала в аварию. Мать погибла, отец и двое сыновей в больнице. Фото:Tan Promedic Phuket / Kusoldharm Rescue

Семья из четырех человек, спешившая попасть домой до начала комендантского часа, попала в аварию. Мать погибла, отец и двое сыновей в больнице. Фото:Tan Promedic Phuket / Kusoldharm Rescue

Tan Promedic Phuket / Kusoldharm Rescue
Tan Promedic Phuket / Kusoldharm Rescue
Семья из четырех человек, спешившая попасть домой до начала комендантского часа, попала в аварию. Мать погибла, отец и двое сыновей в больнице. Фото:Tan Promedic Phuket / Kusoldharm Rescue

Капитан Тхапапон Пхангпимло из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение о ДТП в районе автовокзала на Thepkrasattri Rd. в 21:59 вечера 28 апреля (за минуту до начала действия комендантского часа на острове).

Согласно данным предварительного расследования, автомобиль Toyota Avanza под управлением 39-летнего Саравута Нуаннака на высокой скорости двигался в сторону Ко-Кэу в правой полосе шоссе. В районе автовокзала машина зацепила бордюр на разделительной линии, потеряла управление и врезалась в мачту электропередач на левой обочине.

Как отметил капитан Пхангпимло, водитель спешил добраться домой до начала комендантского часа.

Очевидцы событий поспешили на помощь водителю и пассажирам. Им удалось самостоятельно вытащить из салона супругу господина Нуаннака – 33-летнюю Витджитру Нуаннак – и двух их сыновей в возрасте четырех лет и 11 месяцев. Прибывшая скорая помощь отвезла их в больницу Vachira Hospital.

Водитель оказался заблокирован в салоне, так что у спасателей ушел примерно час на то, чтобы достать его из сильно поврежденного автомобиля. Затем господина Нуаннака отвезли в больницу Mission Hospital.

Господин Нуаннак в результате аварии сломал правую руку в нескольких местах, дети получили многочисленные порезы и ссадины. Госпожа Нуаннак пострадала максимально тяжело и скончалась от полученных травм.

 

 

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