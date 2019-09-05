Один человек погиб и один пострадал в мотоциклетном ДТП у Central Festival

Капитан Наттхи Пичитчайнитимет получил сообщение о мотоциклетной аварии в районе ТЦ Central Fesitval около 6:00 утра четверга, 5 сентября. Согласно сообщению, авария произошла на выезде из тоннеля Darasamut Underpass с северной стороны.
На месте событий полицейские и спасатели обнаружили лежащий на асфальте мотоцикл Honda Wave черного цвета и двух граждан Мьянмы. Как следует из первоначального рапорта капитана Пичитчайнитимета, управлявший мотоциклом 23-летний Кьяу Йе Пайнг был доставлен в больницу Siriroj International Hospital, но спасти мужчину не удалось. Полученная им черепно-мозговая травма оказалась фатальной.
Находившийся на мотоцикле в качестве пассажира 25-летний Кьяу Йе Пайнг был доставлен в больницу Vachira Hospital для оказания медпомощи. Информация о тяжести полученных им травм в рапорте капитана Пичитчайнитимета отсутствует (имена обоих мужчин приведены в соответствии с написанием в рапорте).
Капитан указал, что свидетели ДТП сообщили ему, что «бирманцы упали сами собой» на выезде из тоннеля.