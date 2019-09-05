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Один человек погиб и один пострадал в мотоциклетном ДТП у Central Festival

Полиция Вичита пока не установила обстоятельств мотоциклетной аварии с летальным исходом, произошедшей сегодня утром на выезде из тоннеля у Central Festival. В первичном отчете полиции указывается, что, со слов очевидцев, мотоцикл просто упал.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Сентября 2019, 01:24 PM
Фото: Atiwat Hansing

Фото: Atiwat Hansing

Капитан Наттхи Пичитчайнитимет получил сообщение о мотоциклетной аварии в районе ТЦ Central Fesitval около 6:00 утра четверга, 5 сентября. Согласно сообщению, авария произошла на выезде из тоннеля Darasamut Underpass с северной стороны.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили лежащий на асфальте мотоцикл Honda Wave черного цвета и двух граждан Мьянмы. Как следует из первоначального рапорта капитана Пичитчайнитимета, управлявший мотоциклом 23-летний Кьяу Йе Пайнг был доставлен в больницу Siriroj International Hospital, но спасти мужчину не удалось. Полученная им черепно-мозговая травма оказалась фатальной.

Находившийся на мотоцикле в качестве пассажира 25-летний Кьяу Йе Пайнг был доставлен в больницу Vachira Hospital для оказания медпомощи. Информация о тяжести полученных им травм в рапорте капитана Пичитчайнитимета отсутствует (имена обоих мужчин приведены в соответствии с написанием в рапорте).

Капитан указал, что свидетели ДТП сообщили ему, что «бирманцы упали сами собой» на выезде из тоннеля.

 

 

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