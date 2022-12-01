Один человек погиб и девять пострадали в столкновении автобуса с автокраном в Чонбури

Авария произошла около 20:30 вечера 30 ноября на дороге из административного центра Чонбури в Бан-Бунг, пишет Bangkok Post. Водитель автобуса по имени Сомбун рассказал, что следовал по главной дороге, направляясь из Бангкока в Трат. В какой-то момент на шоссе с прилегающей улицы выехал автокран со свисавшим перед кабиной крюком. Водитель не сумел избежать столкновения и врезасля в крюк крана, после чего перевернулся на бок.
В результате инцидента 32-летняя пассажирка автобуса Пханнипа Пхуангхом скончалась на месте. Еще девять человек были госпитализированы с травмами. Пострадавших доставили в больницу Ban Bung Hospital.
Как пишет Bangkok Post, полиция Бан-Бунга изучает записи с камер видеонаблюдения. Обвинения будут предъявлены после того, как полицейские определяться, кого считать виновным: водителя ехавшего по главной дороге автобуса или шофера выезжавшего из переулка автокрана. На фото с места событий видно, что авария произошла у пешеходного перехода.