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Один человек погиб и девять пострадали в столкновении автобуса с автокраном в Чонбури

Полиция пока не предъявила никому обвинений в связи со столкновением автобуса и автокрана в тамбоне Нонг-Самсарк провинции Чонбури вечером 30 ноября. В результате аварии погибла 32-летняя пассажирка автобуса, еще девять человек получили травмы.

Новости Пхукета

1 Декабря 2022, 06:50 PM
Следовавший из Бангкока в Трат автобус врезался в стрелу выехавшего на дорогу автокрана. Фото: Accident-Rescue News, Nong Mai Daeng Chon Buri Facebook / Bangkok Post

Следовавший из Бангкока в Трат автобус врезался в стрелу выехавшего на дорогу автокрана. Фото: Accident-Rescue News, Nong Mai Daeng Chon Buri Facebook / Bangkok Post

Авария произошла около 20:30 вечера 30 ноября на дороге из административного центра Чонбури в Бан-Бунг, пишет Bangkok Post. Водитель автобуса по имени Сомбун рассказал, что следовал по главной дороге, направляясь из Бангкока в Трат. В какой-то момент на шоссе с прилегающей улицы выехал автокран со свисавшим перед кабиной крюком. Водитель не сумел избежать столкновения и врезасля в крюк крана, после чего перевернулся на бок.

В результате инцидента 32-летняя пассажирка автобуса Пханнипа Пхуангхом скончалась на месте. Еще девять человек были госпитализированы с травмами. Пострадавших доставили в больницу Ban Bung Hospital.

Как пишет Bangkok Post, полиция Бан-Бунга изучает записи с камер видеонаблюдения. Обвинения будут предъявлены после того, как полицейские определяться, кого считать виновным: водителя ехавшего по главной дороге автобуса или шофера выезжавшего из переулка автокрана. На фото с места событий видно, что авария произошла у пешеходного перехода.

 

 

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