Один человек погиб и девять пострадали в столкновении автобуса с автокраном в Чонбури

Полиция пока не предъявила никому обвинений в связи со столкновением автобуса и автокрана в тамбоне Нонг-Самсарк провинции Чонбури вечером 30 ноября. В результате аварии погибла 32-летняя пассажирка автобуса, еще девять человек получили травмы.

Новости Пхукета

1 Декабря 2022, 06:50 PM

Следовавший из Бангкока в Трат автобус врезался в стрелу выехавшего на дорогу автокрана. Фото: Accident-Rescue News, Nong Mai Daeng Chon Buri Facebook / Bangkok Post