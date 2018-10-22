Один человек погиб и 29 пострадали в результате ДТП с автобусом в Таиланде

Как пишет Bangkok Post, авария на трассе, ведущей из Кхон-Кэна в Каласин, произошла около 11:00 утра 21 октября.
51-летний водитель автобуса Саравут Панчара рассказал полиции, что потерял контроль над транспортным средством при попытке торможения на мокрой дороге. В результате автобус вылетел с проезжей части и перевернулся.
В ходе аварии погиб один из пассажиров автобуса. Саравут Панчара и еще 28 пассажиров получили травмы различных степеней тяжести. Пострадавших доставили в больницы Khon Kaen Hospital и Srinakarin Hospital. Полиция Кхон-Кхэна начала расследование.