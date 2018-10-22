Один человек погиб и 29 пострадали в результате ДТП с автобусом в Таиланде

Междугородний автобус, направлявшийся из Удон-Тхани в Рой-Эт вылетел с проезжей части и перевернулся утром 21 октября.

Новости Пхукета

22 Октября 2018, 10:58 AM

Фото: Chakkrapan Natanri

Как пишет Bangkok Post, авария на трассе, ведущей из Кхон-Кэна в Каласин, произошла около 11:00 утра 21 октября.

51-летний водитель автобуса Саравут Панчара рассказал полиции, что потерял контроль над транспортным средством при попытке торможения на мокрой дороге. В результате автобус вылетел с проезжей части и перевернулся.

В ходе аварии погиб один из пассажиров автобуса. Саравут Панчара и еще 28 пассажиров получили травмы различных степеней тяжести. Пострадавших доставили в больницы Khon Kaen Hospital и Srinakarin Hospital. Полиция Кхон-Кхэна начала расследование.