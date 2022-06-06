Одержимый духами мопед сняли на видео на Пхукете

Пхукетские пользователи социальных сетей активно обсуждают выложенное в TikTok видео с мотоциклом, который самопроизвольно пришел в движение и начал ездить кругами без чьего-либо участия. Одно из предположений заключается в том, что с мопедом решили похулиганить духи, причем эту версию считает достойной рассмотрения и пользователь, выложивший ролик в сеть.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Июня 2022, 12:00 PM

Тот самый саленг из видео. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ролик с самопроизвольно начавшим двигаться саленгом (мотоциклом с боковой тележкой) выложил в сеть 3 июня пользователь под ником Koom9973. На сделанной камерой видеонаблюдения записи видно байк, который стоит перед неким зданием, похожим на магазин. В какой-то момент мотоцикл сам по себе начинает двигаться, делает несколько кругов без водителя, а затем врезается в припаркованные рядом другие байки.

Журналистам удалось найти автора публикации, которым оказался 22-летний Супават Каньями. Он рассказал, что инцидент произошел в тамбоне Тхепркрасаттри, а мотоцикл на видео принадлежит бирманцу, который занимается доставкой товаров в местный магазин. По словам господина Каньями, он не наблюдал своими глазами происшествие с мотоциклом, а увидел запись с камеры вечером.

При этом мужчина сказал, что вполне допускает версию с решившими пошалить духами, потому что призраков видели многие люди, в том числе и среди сотрудников магазина на видео.

Репортеры разыскали и 37-летнего бирманца по имени Соу, чей мотоцикл взбудоражил местный сегмент интернета. Он рассказал, что действительно осуществлял доставку товаров в магазин и, пока находился внутри, не глушил двигатель оставленного снаружи мотоцикла. О том, что его саленг сам по себе поехал мужчина узнал, только когда тот врезался в припаркованный байк Honda MSX и с грохотом повалил его.