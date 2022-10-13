Очередной житель Таланга арестован за метамфетамин

Администрация Таланга при поддержке сил территориальной обороны задержала и передала в руки полиции очередного предполагаемого наркоторговца. Как сообщили власти, у жителя Срисунтхорна было обнаружено и изъято более 2,66 тыс. таблеток метамфетамина и 117,05 грамма кристаллов.

Иккапоп Тхонгтуб

Житель Таланга по имени Вуттикрай был арестован за хранение метамфетамина 11 октября, но известно об этом стало лишь два дня спустя. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Таланга по имени Вуттикрай был арестован за хранение метамфетамина 11 октября, но известно об этом стало лишь два дня спустя. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Таланга по имени Вуттикрай был арестован за хранение метамфетамина 11 октября, но известно об этом стало лишь два дня спустя. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Таланга по имени Вуттикрай был арестован за хранение метамфетамина 11 октября, но известно об этом стало лишь два дня спустя. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Таланга по имени Вуттикрай был арестован за хранение метамфетамина 11 октября, но известно об этом стало лишь два дня спустя. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно заявлению официальных лиц, задержание было произведено во второй половине дня 11 октября в третьем мубане Срисунтхорна. Операцией руководил глава округа Банча Тхану-Ин.

Задержан и передан в полицию был некто Вуттикрай (полное имя и возраст не указаны). Полицейские поместили мужчину под арест и предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи

Господин Вуттикрай был задержан гражданскими властями за день до того, как шеф полиции Таланга полковник Писит Чынпхет объявил политику нулевой терпимости к наркотикам. 12 октября он отдал подчиненным распоряжение не проявлять снисхождения к лицам, замешанным в употреблении и распространении наркотиков. Подозреваемые должны арестовываться независимо от того, какие объемы запрещенных препаратов были у них обнаружены.

Следом полиция сообщила о трех арестах. В двух случаях у арестованных было обнаружено по одной таблетке метамфетамина, в третьем – пять таблеток.

Ужесточение отношения к наркоторговцам напрямую связано с трагедией в Нонг-Буа-Лампху, где наркозависимый экс-полицейкий убил 36 человек, включая 24 детей. Мужчина устроил расправу за день до того, как местный суд должен был вынести ему приговор по делу о хранении метамфетамина (также в количестве одной таблетки).