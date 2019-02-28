Очередной забег на 10 миль пройдет на Пхукете в последний день марта

Ведущий ритейлер спортивных товаров в Таиланде Supersports анонсировал проведение шестых ежегодных соревнований Supersports 10 Mile International Run Series Thailand. Как следует из пресс-релиза организаторов, забеги 2019 года пройдут в пяти локациях c марта по октябрь, при этом откроет программу Пхукет.

Новости Пхукета

3 Марта 2019, 02:00 PM

Фото: 10 Miles Run

Пхукетский забег в рамках Supersports 10 Mile International Run Series Thailand 2019 состоится 31 марта, старт и финиш будут находиться в спорткомплексе Thanyapura, а маршрут проложат по живописным местам северной части острова (часть маршрута будет проходить мимо православного Храма Святой Троицы в Таланге). Следующие локации в списке – Хат-Яй (28 апреля), Бангкок (19 мая), Корат (29 сентября) и Чианг-Май (27 октября).

Как пояснила вице-президент Supersports Сирапорн Ваттана, для каждого из забега будут разработаны уникальные футболки, в дизайне которых будут отражены знаковые достопримечательности тех мест, где они будут проводиться.

Участники пхукетского забега получат футболки розового цвета с изображением мыса Промтхеп на лицевой стороне и официальной эмблемой соревнований на спине. В аналогичном стиле будут оформлены и медали.

Программа пхукетского этапа соревноаний будет включать три дистанции: 10 миль, 5 миль и 500 метров (детский забег). На основных дистанциях предусмотрены различные возрастные группы, к участию в детском забеге допускаются юные атлеты в возрасте 12-13 лет, а участники забега на 10 миль должны быть не младше 15 лет (верхняя планка во взрослых забегах отсутствует).

Взносы за участие составляют 700 бат, 575 бат и 350 бат для забегов на 10 миль, 5 миль и 500 метров соответственно.

Онлайн-регистрация спортсменов будет открыта на сайте www.supersports10mile.com вплоть до 24 марта включительно. Получение наборов участников пройдет 29-30 марта в Central Festival Phuket, одновременно там состоится выставка, посвященная мероприятию.

Участники всех трех забегов стартуют из Thanyapura в 6:00-:25 утра 31 марта. Награждение победителей забегов на 5 и 10 миль запланировано на 8:00 и 9:00 утра соответственно, окончание мероприятия ожидается в 10:00.

Памятные трофеи получат первые три спортсмена в каждой из возрастной групп среди мужчины и женщин отдельно. Победителей забега на 10 миль дополнительно ждут денежные призы, причем отдельно для тайских и «международных» участников. В первом случае речь идет о 10-7-3 тыс. бат, во втором – о 20-10-5 тыс.

Как отметил президент Supersports Тони Мортон, основная цель соревнований – популяризация спорта и здорового образа жизни среди тайских граждан.

«В прошлом году участие в мероприятии приняли более 13 тыс. тайских и зарубежных участников. Самые разные организации объединили усилия с Supersports ради популяризации здорового образа жизни и здоровых трендов среди представителей нового поколения, поскольку именно это обещает надежный фундамент здоровья для каждого. Все участники мероприятия не только сделают благое дело для своего здоровья, но и получат возможность совершить добрый поступок, поскольку часть сборов будет передана Паралимпийскому комитету Таиланда под Королевским патронажем и Фонду Королевы Сирикит по борбе с раком груди», – отметил господин Мортон.

Всю необходимую информацию о соревнованиях ищите на www.supersports10mile.com.