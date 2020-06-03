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Очередной день без новых случаев COVID-19 прошел Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам вторника, 2 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

3 Июня 2020, 12:53 PM
Очередной день без новых случаев COVID-19 прошел Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Очередной день без новых случаев COVID-19 прошел Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Согласно последнему отчету официальных лиц (3 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.

В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидают 17 человек. Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом власти перешли к очередной фазе смягчения локдауна. В пятницу, 5 июня, ожидается возобновление автобусного сообщения с другими провинциями. На 15 июня намечено открытие аэропорта Пхукета для внутренних рейсов.









 

 

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