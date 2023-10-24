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Очередное отключение воды планируется завтра в Чалонге

Муниципалитет Чалонга предупреждает о третьем масштабном отключении водоснабжения на территории района в связи с работами по модернизации инфраструктуры, стартовавшими в начале месяца. Без воды днем и утром 25 октября останутся те же районы, что и в двух предыдущих случаях. В уведомлении властей зона отключения указана как мубаны 2, 3, 4, 6, 7 и 9.

Новости Пхукета

24 Октября 2023, 05:29 PM
Отключение воды запланировано на 25 октября в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Отключение воды запланировано на 25 октября в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Отключение продлится с 8:00 утра до 16:00 дня, говорится в уведомлении муниципалитета, опубликованном 24 октября. Как всегда, предупреждение написано только на тайском языке. Управление водоснабжения провинций (PWA) обычно дублируются на английском, но конкретном об этой серии отключений PWA не сообщает.

Муниципалитет принес извинения и попросил жителей заранее запасти воду для бытовых нужд. PWA в таких случаях рекомендует делать запас в 200 л на человека. Дополнительную информацию можно получить по телефону 089-730-9237.

 

 

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