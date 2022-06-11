Очередная ярмарка Roi Rim Lay проходит в Сапан-Хине

Новая ярмарка из серии Roi Rim Lay началась 10 июня в Сапан-Хине и продлится до 12 числа включительно. В связи с началом сезона дождей у мероприятия девиз – «Еда не боится дождя, веселье не боится неба»

Новости Пхукета

Мероприятие в Сапан-Хине по традиции открыли первые лица – глава административной организации Пхукета (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб и вице-губернатор Пичет Панапонг. В своих выступлениях оба подчеркнули, что ярмарки не только помогают добавить веселья в жизнь местного сообщества, но и способствовать равномерному распределению доходов, которые приносит туризм.

Впрочем, нынешняя ярмарка едва ли соберет много гостей непосредственно из числа туристов, поскольку местом проведения является Сапан-Хина. Этот парк прекрасно знают местные жители (в том числе, как место проведения разных массовых мероприятия – от ярмарок до автогонок), но туристы редко оказываются там.

Господин Арироб также добавил, что нынешняя ярмарка проводится с особым акцентом на блюда из морепродуктов и свежие дары моря в принципе. Также гостей ждут красочные воздушные шары и инсталляции, у которых можно сфотографироваться. В качестве особых гостей на сцене выступит музыкальный коллектив из провинции Пхаттхалунг.