Очередная Sailor’s Regatta прошла на Пхукете

Очередная регата Phuket Yacht Club прошла на Пхукете в середине марта, следующее мероприятие – гонка-путешествие до Пхи-Пхи и обратно.

Новости Пхукета

25 Марта 2022, 01:00 PM

Фото: Дэйв Кэмпбелл

Пандемия коронавируса, опрокинувшая на обе лопатки экономику и привычный образ жизни Пхукета, нанесла удар и по местному спорту, который зачастую тоже во многом полагался на приезжающих на соревнования иностранцев, желающих совместить любимое хобби и тропические каникулы. Впрочем, сейчас спортивный Пхукет постепенно просыпается: к соревнованиям возвращаются гольфисты, регбисты и, совсем недавно, яхтсмены.

В середине марта, аккурат перед Фестивалем Героинь, на Пхукете прошла пятая яхтенная гонка Sailor’s Regatta, изначально задуманная Яхт-клубом Пхукета (Phuket Yacht Club, PYC) как мероприятие «для своих» в промежутке между большими яхтенными соревнованиями. Традиционное место проведения регаты – бухта Чалонг-Бэй и прилегающая к ней акватория Андаманского моря. При этом, будучи мероприятием местного клуба, гонка всегда отличалась повышенным накалом страстей, поскольку собирала «заклятых друзей» местного парусного сообщества. Добрая традиция острого, но при этом товарищеского соперничества была продолжена и в 2022 году. К тому же и с погодой яхтсменам повезло.

«Это была прекрасная регата, и отдельно нам в этом году повезло с ветром, которого было больше, чем обещали прогнозы», – заявил директор гонки Ворвик Доунс. – «Мы стали свидетелями напряженной борьбы, когда в нескольких из соревнующихся флотов отрыв победителей от преследователей был минимальным».

Доволен исходом соревнований остался и Мэтт Макграт, которого также порадовал высокий градус конкуренции. Особенно заметен он был в дивизионах катамаранов – Multihull OMR и Firefly 850. В прошлом году все многокорпусные суда были объединены в один дивизион, но в этом организаторы сделали два отдельных, что способствовало конкуренции.

В дивизионе Multihull OMR борьба из первое место развернулась между катамаранами Bonza и Saffron. Особенно драматичными события были в последний день, когда Bonza Ворвика Доунса получила штраф за пересечение стартовой линии, но успела отыграть потерянное время и заняла в итоге первое место в дивизионе.

Среди «светлячков» – Firefly 850 – за первое место спорили давние соперники Twin Sharks и Voodoo. В течение трех дней экипажи чередовались на финишной линии, но в итоге команда Ганса Рахмана на Voodoo вырвала победу, отобрав у Twin Sharks корону, завоеванную в прошлом году.

Среди монокорпусных судов лучшими стали экипажи Jessandra II (Эндрю Макдермотт) в классе Monohull PHS и Phoenix (Ниль Дегенколв) в дивизионе Monohull IRC.

Следующее мероприятие Phuket Yacht Club уже совсем скоро – на Сонгкран запланирована гонка-путешествие до Пхи-Пхи (15 апреля) и обратно (17 апреля). Организаторы обещают четыре дивизиона – круизные и гоночные катамараны, Firefly 850 и круизные монокорпусные яхты, также есть возможность присоединиться на моторной лодке.

Стоимость участия – 1200 бат с лодки для членов клуба и 2000 бат для прочих участников. Подробности можно найти на www.facebook.com/thephuketyachtclub.