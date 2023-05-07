Очень старый отель. О чем надо задуматься исполнителям каверов

Cтарая когорта пхукетских исполнителей каверов в последнее время регулярно жалуется, что им все труднее найти площадку для выступления. В чем может быть причина? Слишком много групп и слишком мало баров? Недостаточно туристов? Возможно, дело в другом, считается пхукетский музыкант и активный член местного музыкального движения Энди Тхонг Ди.

Новости Пхукета

7 Мая 2023, 12:45 PM

Новое поколение тайских музыкантов уже не просто готов прийти на смену престарелым исполнителям Hotel California. Оно уже пришло и даже пресловутый «Отель» играет лучше лучше, чем они. Фото:Queen on Street

Начну с примера. Недавно я был в тайском заведении с прекрасной тайской же музыкой, но настал тот момент, когда вокалистка объявила: «А следующая песня – для фарангов!» После этого группа заиграла Hotel California, написанную Eagles в 1976 году. Я просто закрыл глаза и застонал. Это была последняя песня, которую я хотел бы услышать.

В баре были и другие иностранцы, все – намного моложе меня и тоже не в восторге от звука. Просто, чтобы пояснить. Мне в 1976 году было 18 лет, фанатом Eagles я не был даже тогда, а за 12 лет на Пхукете местные заведения замучили меня этой композицией до смерти.

Окей, я понимаю, что мы были в тайском кантри-баре, а девушка на сцене хотела исполнить хоть что-то для присутствовавших молодых европейских туристов. Но если ей правда хотелось их порадовать, то и выбрать нужно было что-то посовременней, а не написанное в 1976 году.

Я в принципе очень редко слышу, чтобы на Пхукете исполняли что-то западное, но появившееся в ротации хотя бы после 1990 года. И мне кажется, что проблема исполнителей каверов как в том, что их репертуар просто не интересен ни то что молодой туристической аудитории, но даже экспатам старшего возраста.

Исследования показывают, что с человеком навсегда остается та музыка, которую он слушал тинейджером. Мы все вырастаем из подросткового возраста, но до конца жизни любим те песни, которые напоминают о радостных и беззаботных днях молодости.

И если вы согласны с этим тезисом, то вот следующий вопрос – какие песни нынешняя западная публика на Пхукете хотела бы услышать?

Кто-то из местных коллективов, наверное, считает, что если все играют каверы на одни и те же хиты, то и конкуренции нет. Но конкуренция есть – с другими типами заведений. Именно поэтому публика сейчас мигрирует из баров с живыми группами в клубы с диджеями. И как винить за это тридцатилетних и сорокалетних? Неужели кто-то всерьез думает, что они правда хотят слушать каверы на Билла Уизерса, Боба Дилана, CCR и Beatles? Время играет против музыкантов, которые противятся переменам.

Еще один конкурент – тайкая поп-музыка. Даже сами кавер-бэнды уже включают в свои выступления все больше тайского попа, поскольку видят, что публика его хорошо принимает. Давайте констатируем просто факт: турист едет в Таиланд за чем-то тайским. Ни один британец не полетит через полмира, чтобы съесть фиш-энд-чипс под кавер на Вэна Моррисона. Не исключаю, что это просто вопрос времени, и рано или поздно на Бангле откроется тайский бар, который будет собирать публику современной исанской танцевальной музыкой. Я на 100% уверен, что заведение будет оглушительно успешным.

Итак, вызовов перед исполнителями каверов на западные хиты сейчас три: изменение демографии публики, конкуренция со стороны диджеев и конкуренция со стороны тайского попа. Слушатели уже голосуют ногам. Даже я сам чаще хожу на тайскую живую музыку, чем в некогда любимые места, где звучат изношенные, проеденные молью, затертые до смерти хиты из эпохи до 90-х.

Возможно, вы и сами готовы присоединиться ко мне и попробовать тайскую альтернативу пресловутому калифорнийскому отелю. В таком случае я рекомендую заглянуть в Ther у кольца с морскими коньками (Nimit Circle) или в Sure на Kra Rd. в Пхукет-Тауне – в обоих местах отличный тайский поп. Также вариантом может стать Baan Krua Nok у ближнего к Патонгу перекрестка в Кату. Там играют превосходный тай-кантри. Возможно, мы даже встретимся в одном из этих мест. И чтобы вы ни делали, я умоляю – не заказывайте Hotel California!

Энди Тхонг Ди – пхукетский экспат и музыкант, ведущий блог о музыкальных барах острова. Прочитать его заметки в оригинале можно на www.phuketmusicscene.com.