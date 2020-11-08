Очарование аутентичности в Little Roma

Бывший инспектор «Мишлен» Крис Уотсон заглянул в пхукетский ресторан Little Roma и остался доволен поданной ему классикой.

Крис Уотсон

В нынешние кризисные дни все мы стали более придирчиво подходить к выбору ресторана, где провести время и потратить кровные баты, дающиеся сейчас очень нелегко. И как полагаю я, довольно высоко в списке решающих факторов располагается аутентичность. Причем применимо ко всем кухням, включая тайскую.

Многие из нас, поживших в Таиланде уже какое-то время, избегают туристических ресторанов тайской кухни с огромным меню и блюдами, в составе которых присутствуют чуждые ингредиенты, но при этом отсутствует знаменитый тайский баланс ключевых вкусов: сладкого, кислого, соленого, острого (особенно важного) и, наконец, горького.

Подобную трансформацию проходили и другие мировые кухни, с годами адаптировавшиеся ко вкусам тех, кто не относится к коренному населению той или иной страны. Пример – сливки в римской паста карбонара, что заставляет хвататься за голову всякого по-настоящему итальянского шеф-повара.

Римская кухня упомянута сейчас не случайно, поскольку сегодня речь пойдет о Little Roma, относительно новом ресторане в Porto de Phuket, куда меня пригласили его владельцы Марио и Анна. Признаюсь, что войдя в элегантно меблированный зал, я испытал нечто вроде легкого мандража, поскольку не имел понятия, чего ждать.

Первый ресторан Марио – Little Paris – уже давно зарекомендовал себя как популярное место и среди тайцев, и у экспатов. В свою очередь, Little Roma открылся лишь в 2016 году. Хотя с учетом предыдущего опыта хозяина волноваться не следовало.

В одном из из углов заведения обнаружилась привезенная из Италии печь для пиццы, где выпекают превосходные неаполитанские лепешки. Сам же ресторан оставляет впечатление комфортного заведения в слегка деревенском стиле со стильными деревянными полами. А в случае, если визит выпал на один из редких сейчас солнечных дней, расположиться можно и на террасе.

Меню – триумф аутентичности и парад «бабушкиных» блюд с Сицилии и из других регионов Италии. Тесто для пасты и пиццы делают прямо в заведении с использованием натуральных дрожжей. А сама пицца затем выпекается в уже упомянутой прогретой дровами огромной печи, и это само по себе повод заглянуть в ресторан.

Марио предложил мне попробовать ризотто, лазанью и пиццу, а завершить трапезу, конечно, тирамису. Я согласился и на столе тут же появилась домашняя фокачча, которую я не замедлил окунуть в первоклассное оливковое масло и выдержанный бальзамический уксус, закусив оливками для разогрева аппетита.

Ризотто оказалось с трюфелями. Рис был идеально приготовленным и изысканно сливочным, а отдельные рисинки отчетливо видны, что является знаком премиального продукта.

Почти не уступала первому блюду и прекрасная лазанья с ярким болоньезе. Бешамель идеально дополнял насыщенное рагу, при этом не перебивая его вкуса излишней сливочностью.

Затем на стол было подано главное блюдо вечера – классическая и при этом ошеломительная пицца с ветчиной и сыром буррата прямиком из разогретой свыше 350 градусов печи. Если коротко, это было настоящее достижение шефа.

Также я обратил внимание, что в меню имеются фирменные пиццы красного, белого и зеленого цветов. Если вы не в курсе, то красная пицца – это пицца с томатным соусом, белая – без него, а зеленая обычно с баклажанами или цукини.

Признаюсь, что места для десерта у меня уже не оставалось, но тирамису нужно было попробовать обязательно, и он не разочаровал. Бисквит, кофе, маскарпоне и шоколад – радость в каждой ложке!

Я помню, как открывался Little Paris. Мне тогда сразу стало очевидно, что Марио и Анна очень гордятся тем, что им удалось наладить поставку самых лучших ингредиентов для исключительного вкуса. Этот принцип явно соблюдается и в Little Roma.

Мой совет: срочно отправляйтесь в этот уголок Италии на Пхукете. Аутентичная итальянская кухня жива и здравствует!

Крис Уотсон – бывший инспектор гида «Мишлен» с 30-летним опытом работы в индустрии гостеприимства в Азии и на Ближнем Востоке. Сейчас Крис живет в Таиланде и на регулярной основе сотрудничает с The Phuket News и «Новостями Пхукета» в качестве колумниста.