Обзор тайских налогов для иностранцев

Дата/Время начала: 25 Февраля 2020, 07:00 PM - 25 Февраля 2020, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Rotary Club of Patong Beach приглашает на выступление специалиста по налогообложению Сирирата Чотивткарна из Network Advisory Team, любезно согласившегося объяснить последние изменения в налоговом законодательстве страны. Темы встречи: оптимизация налога на доходы физических лиц, структура корпоративных налогов и их оптимизация, налоги на недвижимость. Знание соответствующей информации принципиально важно для любого живущего в Таиланде экспата. Стоиомсть участия: 550 бат, включая полноценный ужин. Время проведения: 19:00-21:00. Место: Millennium Resort Patong Phuket. Подробнее по телефону 081 894 0462.