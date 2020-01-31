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Обзор тайских налогов для иностранцев

Дата/Время начала: 25 Февраля 2020, 07:00 PM - 25 Февраля 2020, 09:00 PM

Rotary Club of Patong Beach приглашает на выступление специалиста по налогообложению Сирирата Чотивткарна из Network Advisory Team, любезно согласившегося объяснить последние изменения в налоговом законодательстве страны. Темы встречи: оптимизация налога на доходы физических лиц, структура корпоративных налогов и их оптимизация, налоги на недвижимость. Знание соответствующей информации принципиально важно для любого живущего в Таиланде экспата. Стоиомсть участия: 550 бат, включая полноценный ужин. Время проведения: 19:00-21:00. Место: Millennium Resort Patong Phuket. Подробнее по телефону 081 894 0462.

С кем связаться: Дэвид Арелл
Адрес: Millennium Resort Patong Phuket.
телефон: 0818940462
Веб-сайт:
http://rotarypatong.org/event/weekly-mee...

 

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