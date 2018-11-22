Объявленный в розыск гражданин Малайзии задержан на Пхукете

О задержании находившегося в розыске малайзийца объявил глава Иммиграционного бюро Сурачет Хакпан на странице ведомства в соцсети Fecbook.
В публикации утверждается, что 60-летний Ли Чонг Гиап находился в розыске с 2017 года. Мужчина въехал в Таиланд 20 октября через КПП в Садао и был задержан на Пхукете 20 ноября.
«Мы готовимся к депортации его в Малайзию», – заявил генерал Хакпан.
Капитан Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета подтвердил задержание иностранца. Офицер не раскрыл место проживания мужчины на острове, но подтвердил, что он находился в красном списке Интерпола.