Объявленный в розыск гражданин Малайзии задержан на Пхукете

Полиция Пхукет задержала гражданина Малайзии, объявленного в розыск в родной стране по делу о мошенничестве в сфере недвижимости на 17 млн бат.

Новости Пхукета

22 Ноября 2018, 11:01 AM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

О задержании находившегося в розыске малайзийца объявил глава Иммиграционного бюро Сурачет Хакпан на странице ведомства в соцсети Fecbook.

В публикации утверждается, что 60-летний Ли Чонг Гиап находился в розыске с 2017 года. Мужчина въехал в Таиланд 20 октября через КПП в Садао и был задержан на Пхукете 20 ноября.

«Мы готовимся к депортации его в Малайзию», – заявил генерал Хакпан.

Капитан Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета подтвердил задержание иностранца. Офицер не раскрыл место проживания мужчины на острове, но подтвердил, что он находился в красном списке Интерпола.