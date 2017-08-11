Обвинения в адрес полиции в соцсетях могут закончиться делом по Computer Crime Act

Жителю Пхукета грозит ответственность по Computer Crime Act за обвинения в адрес полиции на Facebook.

11 Августа 2017 16:16:19

Фото: Jeen Zosmiles / Facebook

Полиция Патонга может возбудить дело по факту обвинений в свой адрес в социальной сети Facebook. Это журналистам подтвердил подполковник Сомсак Тхонгклиенг из участка в Патонге. По его словам, начальник участка примет решение о том, как отреагировать на критический пост, появившийся в социальных сетях.

Сообщение, о котором идет речь, было размещено 9 августа пользователем под ником Jeen Zosmiles. Он опубликовал в соцсети видео уличной драки и серию фотографий, на которых был запечатлен молодой таец с обширными травмами в области лица и головы. Jeen Zosmiles заявил, что человек на фото – это он после драки подростковых банд, в которой не хотел принимать участие.

«Мои друзья взяли меня с собой на встречу с ними. Я не хотел идти. Меня заставили драться. Я не хотел этого делать. Мне наложили более 100 швов. Они сняли драку на видео и опубликовали в Facebook ради развлечения. Они разбили мне сердце и я едва не умер», – сбивчиво написал Jeen Zosmiles.

В рассказе пользователя Facebook не уточняется, когда произошла драка (судя по всему, не менее года назад), что стало причиной конфликта и кто в нем участвовал. Главная же претензия Jeen Zosmiles заключается в том, что полиция, по его словам, не привлекла к ответственности человека, который нанес ему травмы. Тот, по словам Jeen Zosmiles, соврал полицейским о своем возрасте, и сотрудники отпустили его как несовершеннолетнего.

«Он не предстал перед судом. Люди видели его в Патонге, но они отпустили его. Разве это не была попытка убийства? Полиция сказала мне, что мне только 16, когда я показал им свое удостоверение личности. Полиция даже не смогла установить мой возраст. Мне было 19, а не 16. Ему тоже было 19, но он соврал полицейским, и те ему поверили», – написал Jeen Zosmiles.

«Полиция сказала мне, чтобы я дал им сделать свою работу. Я целый год ждал, чтобы он отправился в тюрьму. Когда я обратился к полицейским, мне сказали, чтобы я ждал. Я ждал суда. А теперь он ускользнул. Если кто-то его увидит, пожалуйста, скажите мне. Я хочу выяснить, за сколько он откупился», – написал Jeen Zosmiles.

«Я собрал все свидетельства, включая заключения врачей. Моя мама сообщила в полицию после того инцидента. Я не понимаю, почему арестовали нас обоих. Я передал полиции все улики. Я едва не погиб, а полиция отпустила его. Как работает полиция, я не понимаю», – добавил он.

После публикации 9 августа сообщение Jeen Zosmiles начало стремительно распространяться в социальных сетях. В итоге 10 числа заместитель начальник участка в Патонге подполковник Сомсак Тхонгклиенг прокомментировал ситуацию.

«Мы приняли меры в отношении обеих сторон, участвовавших в драке. Дело сейчас находится в суде, мы не закрывали на него глаза. Человек, который опубликовал это сообщение в соцсетях, возможно не понимает, как работает закон», – заявил журналистам подполковник Тхонгклиенг.

«Мы обсудили публикацию и распространение этого сообщения. Здесь может иметь место нарушение Закона о компьютерных преступлениях (Computer Crime Act), поскольку то, что опубликовал этот человек, не соответствует действительности. Этот пост нанес ущерб имиджу полиции. Все это было представлено начальнику полиции Патонга для рассмотрения и принятия решений относительно следующих наших действий», – добавил офицер.