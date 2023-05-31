Обслуживающее аэропорт такси потеряло управление на мокрой дороге

Кооперативное такси из числа обслуживающих аэропорт Пхукета потеряло управление на мокрой дороге в Таланге. Вылет машины на встречную полосу предотвратила одна из высаженных на разделительной линии пальм. Пассажиров в салоне не было, водителя доставили в больницу Thalang Hospital. В качестве причины аварии он назвал мокрую дорогу и свою собственную высокую скорость.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга и спасатели получили сообщение об аварии на Threpkrasattri Rd. около 16:30 дня 30 мая. В поступившем сообщении говорилось об автомобиле такси, сбившем дорожный знак и врезавшемся в пальму на разделительной линии в 300 к югу от поворота на Найтон.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили серебристый седан Toyota Camry с повреждениями кузова с обеих сторон и с разбитым лобовым стеклом. Основной удар пришелся на водительскую сторону машины.

Машина имела зеленые номера и наклейки кооператива Phuket Mai Khao Sakhu Co. Ltd., обслуживающего международный аэропорт Пхукета. Впрочем, в момент ДТП туристов в салоне Camry не было, водитель Монсит Мапияпан находился в автомобиле один.

Полиция не указала, насколько серьезные травмы получил господин Мапияпан, а также ничего не сказало о происхождении пробоины в лобовом стекле, которая находилась ровно напротив водительского места.

О причинах ДТП, со слов таксиста, известно, что дорога была мокрой, но он все равно ехал с высокой скоростью и в какой-то момент потерял контроль над машиной. Вылет автомобиля на встречную полосу предотвратила пальма.

Полиция ничего не сказала о том, планируется ли предъявить шоферу обвинения в опасном вождении и порче государственной собственности (сбитый дорожный знак). Ничего не было сказано и о проверках на алкоголь и наркотики.