Обслуживающее аэропорт такси потеряло управление на мокрой дороге

Полиция Таланга и спасатели получили сообщение об аварии на Threpkrasattri Rd. около 16:30 дня 30 мая. В поступившем сообщении говорилось об автомобиле такси, сбившем дорожный знак и врезавшемся в пальму на разделительной линии в 300 к югу от поворота на Найтон.
Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили серебристый седан Toyota Camry с повреждениями кузова с обеих сторон и с разбитым лобовым стеклом. Основной удар пришелся на водительскую сторону машины.
Машина имела зеленые номера и наклейки кооператива Phuket Mai Khao Sakhu Co. Ltd., обслуживающего международный аэропорт Пхукета. Впрочем, в момент ДТП туристов в салоне Camry не было, водитель Монсит Мапияпан находился в автомобиле один.
Полиция не указала, насколько серьезные травмы получил господин Мапияпан, а также ничего не сказало о происхождении пробоины в лобовом стекле, которая находилась ровно напротив водительского места.
О причинах ДТП, со слов таксиста, известно, что дорога была мокрой, но он все равно ехал с высокой скоростью и в какой-то момент потерял контроль над машиной. Вылет автомобиля на встречную полосу предотвратила пальма.
Полиция ничего не сказала о том, планируется ли предъявить шоферу обвинения в опасном вождении и порче государственной собственности (сбитый дорожный знак). Ничего не было сказано и о проверках на алкоголь и наркотики.