Общенациональный семинар по медицине прошел на Пхукете

В пятницу, 5 августа, на Пхукете прошел научный семинар в сфере медицины и здравоохранения с участием вице-премьера и главы Министерства общественного здоровья Таиланда Анутина Чарнвиракуна. Одним из обсуждавшихся аспектов стало медицинское использование марихуаны, апологетом которого является сам министр.

Иккапоп Тхонгтуб

Семинар официально носил следующее название: «Стимулирование прогресса в медицинской политике, Департамент медицинских услуг, фискальный год 2022». Мероприятие проходило в гостинице Pramukko Resort Phuket Hotel в Кароне и собрало около 400 делегатов.

Вместе с министром Чарнвиракуном в семинаре участвовали постоянный секретарь Минздрава доктор Киаттипум Вонграчит, руководители министерства различных уровней, главы разных департаментов ведомства, генеральный инспектор Минздрава по 1-13 регионам и медики из 76 провинций, специализирующиеся на уходе за престарелыми пациентами или пациентами, которым нужны медицинские препараты наркотического характера. Современный тренд в тайском Минздраве таков, что в ряде случаев эти лекарства могут быть заменены препаратами на основе марихуаны.

Министр Чарнвиракун начал свое выступление с того, что поблагодарил представителей всех департаментов Минздрава за огромную работу, проделанную в ходе пандемии COVID-19 и позволившую стране вернуться к нормальной жизни.

Вице-премьер подчеркнул, что коронавирусный кризис стал для Минздрава возможностью развить и улучшить спектр медицинских услуг за счет освоения практик помощи людям на дому, одновременно твердо придерживаясь принципа, что пациент важнее всего.

В частности, глава Минздрава подчеркнул прогресс в техниках сбора информации о пациентах с использованием современных технологий, а также развитие практик удаленной коммуникации между врачом и пациентом, когда последний вынужден находиться дома и не может приехать в медицинское учреждение. Это, по его словам, задало позитивную динамику в развитии смарт-медицины.

Также, как отметил господин Чарнвиракун, во время пандемии медики поставили себе приоритетом особую заботу о лицах старшего возраста. Департамент медицины совместно с Департаментом здоровья выработали новые холистические решения для престарелых, в частности, для пациентов с онкологическими заболеваниями. В этом процессе активную роль также играли Национальный институт рака и специалилизированные онкологические больницы по всей стране.

Вице-премьер и глава Минздрава отдельно поблагодарил медиков за распространение информации о новой государственной политики в отношении медицинской марихуаны. Господин Чарнвиракун особо подчеркнул актуальность соответствующих препаратов для помощи пациентам с эпилепсией и неизлечимо больным, «которые не могут есть или спать». Министр отметил, что медицинская марихуана действительно способна помочь улучшить их состояние, а легализация каннабиса позволяет этим людям пользоваться необходимыми им препаратами «открыто, без необходимости что-то от кого-то прятать».

«Ученые из Департамента медицины предоставили четкую информацию о методах применения марихуаны в медицинских целях», – повторил господин Чарнвиракун один из тезисов, которым неоднократно поддерживал необходимость и желательность легализация каннабиса.

«Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA), Департамент тайской традиционной и альтернативной медицины, Департамент здоровья и другие департаменты сделали то же самое, чтобы поддержать новую политику в отношении марихуаны, пока Закон о каннабисе уточнялся и проходил ратификацию», – добавил глава Минздрава.

Постоянный секретарь Минздрава доктор Киаттипум Вонграчит в своем выступлении отметил, что политика министерства в 2022 году реализуется под девизом «Сильные люди, сильная экономика». Он пояснил, что развитие общественного здравоохранения – проходящее в рамках одной из Королевских инициатив – осуществляется так, чтобы люди ощущали максимальную пользу.

В рамках этого подхода особо внимание уделяется развитию фитотерапии. Применение препаратов на натуральной растительной основе должно стать ключевым компонентом создания сильной, прозрачной, хорошо регулируемой системы холистического первичного здравоохранения, в которой любой пациент может получить лечение и помощь независимо от местонахождения.

Также Департамент медицинских услуг, как подчеркнул доктор Вонграчит, верен принципу постоянного развития медицинского персонала и качества медицинских услуг.

«Нынешний семинар стал превосходной платформой для того, чтобы донести политику на 2022 год до участников из всех регионов страны. Он дал нам возможность выстроить взаимопонимание друг между другом и уверенность в том, что заявленная политика будет реализована на практике ради блага жителей Таиланда в соответствии девизом Департамента медицины – делать все, что возможно, ради каждой жизни», – заявил в своем выступлении постоянной секретарь Минздрава.