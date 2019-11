Обрушение в Таланге стало крупнейшим производственным происшествием в истории острова

Семь человек погибли и двое пострадали в результате обрушения бетонной крыши здания рухнула на обедавших под ней рабочих. В современной истории Пхукета не было сравнимых по числу жертв производственных и происшествий.

Новости Пхукета

Вопрос о соблюдении строительных нормативов и уровне социальной защищенности рабочих вернулся на повестку дня на Пхукете, после того как семь человек погибли и еще двое получили травмы при обрушении строившегося здания в Таланге.

Предыдущий подобный случай имел место всего лишь тремя месяцами ранее в Раваи, тогда погибли трое рабочих и еще восемь получили травмы. Однако ноябрьский инцидент не имеет аналогов по числу погибших, что уже подтвердило пхукетское Управление производственной безопасности и охраны здоровья на производстве. Подобных производственных происшествий на острове не было.

Обрушение недостроенного здания в тамбоне Срисунтхорн произошло в районе 13:20 четверга, 21 ноября. Бетонная крыша одноэтажного здания будущей автозаправки рухнула на обедавших в под ней рабочих. Погибли четыре тайских и три бирманских строителя, выжили один гражданин Таиланда и одна гражданка Мьянмы.

«Их просто раздавило», – коротко резюмировал произошедшее глава Таланга Адун Чутхонг, выехавший на место событий после обрушения.

Как рассказал заместитель начальника местной полиции подполковник Анукун Нукет, автозаправку строила местная компания The Blue Phuket Co Ltd. Против ее управляющего директора Чучата Паласуван уже возбуждено дело о халатности, повлекшей за собой гибель людей и причинение тяжелых травм. По первой статье Уголовный кодекс Таиланда предусматривает до 10 лет тюрьмы и/или штраф в размере до 20 тыс. бат, по второй – до трех лет тюрьмы и/или штраф в размере до 6 тыс. бат.

После обрушения здания господин Паласуван не приехал на место событий и не вышел на связь с полицией. В участок мужчина явился лишь после того, как суд выдал ордер на его арест. Слушание по мере пресечения состоялось вечером 25 ноября, и суд удовлетворил прошение господина Паласувана о выходе под залог в размере 1 млн бат.

Уже на первом этапе расследования был выявлен ряд нарушений. В частности, глава муниципалитета Срисунтхорна Воравут Сонгйот заявил, что работы велись незаконно, поскольку он еще за две недели до происшествия распорядился остановить строительство.

«Я отдал распоряжение приостановить действие разрешения на строительство 6 ноября, однако они проигнорировал приказ и продолжали работать, пока не произошел этот несчастный случай, повлекший за собой гибель людей», – заявил мэр.

Мэр Срисунтхорна не ответил на вопрос о том, почему не было предпринято никаких шагов, чтобы заставить строителей выполнить распоряжение муниципалитета до трагедии. Господин Сонгйот лишь указал, что в связи с неисполнением требования было подано заявление в полицию Таланга.

Также в ходе расследования были выявлены нарушения порядка найма сотрудников, причем как тайских граждан, так и бирманских рабочих. Как рассказала «Новостям Пхукета» глава местного офиса Управления социальной защиты Марасри Джайрангсри, тайские рабочие были наняты господином Паласуваном как частным лицом, при этом ни один из них не был зарегистрирован в Управлении соцзащиты. В связи с этим мужчине был назначен штраф в размере 100 тыс. бат (по 20 тыс. за незарегистрированного работника), который заплатил его брат Канонгдет Паласуван. Сам управляющий директор The Blue Phuket Co Ltd в Управление соцзащиты не пошел.

Официальным нанимателем работавших на стройплощадке граждан Мьянмы оказалось партнерство с ограниченной ответственностью Andaman Design Limited Partnership. Два трудовых мигранта (в ходе обрушения здания они погибли) были зарегистрированы в Управлении соцзащиты, а два не были (один погиб, вторая получила травмы). Наниматель был оштрафован на 40 тыс. бат за каждого сотрудника и уже заплатил штраф.

Отметим, что 25 ноября Пхукет посетил трудовой атташе посольства Мьянмы в Бангкоке Кьау Сое Вай. Среди прочего, дипломатический работник посетил пхукетский офис Управления соцзащиты и принял участие в поминальной церемонии в храме Wat Kosit Wiharn, где кремировали его погибших соотечественников.

Побывали на Пхукете и представители департаментов Минтруда, курирующих вопросы соцзащиты рабочих, условий их труда и безопасности. Представители ведомства заверили, что родственники всех погибших получат компенсации в размере свыше 700 тыс. бат на семью, а получившим травмы рабочим положена полная оплата медицинских счетов и компенсация за время нетрудоспособности.