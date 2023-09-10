«Обратите внимание». Чалермпонг Сэнгди посетил школу с одной учительницей на острове Лон

Чалермпонг Сэнгди, один из трех представителей провинции Пхукет в нижней палате Законодательного собрания Таиланда, нанес визит в школу на острове Лон, после чего опубликовал обращение к пхукетским СМИ с просьбой обратить внимание на проблему этого острова. Состояние местной школы – наглядный пример депопуляции Ко-Лона, который мог бы быть одной из самобытных достопримечательностей Пхукета и уникальным сообществом, но вместо этого превращается деревню-призрак с заброшенными домами без света и электричества. Школа на острове Лон – это одна учительница, два ученика, отсутствие электричества и водопровода. Но школа работает, благодаря усилиям учительницы Нок.

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Остров Лон находится в бухте Чалонг-Бэй примерно в 2 км от мыса Лэм-Ка, расстояние от пирса в Чалонге до пирса на Лоне – порядка 4 км. Это конечно не пара сотен метров, которые отделяют Ко-Мапрао от Лэм-Хима, но тоже не критически большое расстояние. Однако если на Мапрао (Кокосовом острове) живет полноценное локальное коммьюнити, то остров Лон сейчас практически не имеет постоянного населения. В местной школе работает одна учительница, на попечении которой находятся всего два ребенка. Но сам факт наличия школы и, к примеру, медицинского пункта показывает, что так было не всегда.

«Это история, которую, я полагаю, мало кто знает. В нашей провинции действительно есть такая крохотная школа. Люди уезжают с острова. В прошлом здесь было более 200 домохозяйств, но сейчас остались лишь порядка 20 домов», – написал депутат Move Forward Чалермпонг Сэнгди после визита на остров 10 сентября.

Приезд любого гостя в школу на Ко-Лоне стал бы событием, тем более – визит политика. Довольно большой остров в заливе Чалонг-Бэй видел практически каждый из жителей Пхукета, но бывали на нем немногие. Ко-Лон есть, но во многих смыслах его как будто и нет.

К примеру, когда в этом году районные медцентры получали новые автомобили от административной организации Пхукета (РРАО), фельдшерскому пункту на Лоне не досталось машины, поскольку – цитата – «на острове нет дорог, по которым на ней можно было бы ездить». Впрочем, на острове нет и других привычных удобств.

«Здесь нет водоснабжения и электричества, здесь нет магазинов, есть один медпункт с одним врачом. Жизнь сложная. После COVID-19 люди постепенно покидают Лон, подыскивая места, где жизнь полегче и попроще. Многие дома брошены и пустуют, жильцов в них нет, остается только считанное количество малообеспеченных семей. И для них работает школа», – написал господин Сэнгди, призвав местные СМИ обратить внимание на Ко-Лон.

Учительница Нок, которая одна работает в местной школе, сама тоже живет не на острове. Каждый день она ездит на работу из Кату – сначала добирается на мотоцикле до пирса в Чалонге, а затем отправляется на лодке уже на сам остров. После рабочего дня – точно такая же дорога домой.

«Я искренне восхищен учительницей Нок, ее самопожертвованием и твердым намерением продолжать учить здесь. Общество должно знать ее историю», – заявил депутат Сэнгди, также известный на острове как тренер Сэм.

Учеников в школе у Нок всего два, причем их правильнее было бы назвать воспитанниками. Первый подопечный – пятиклассник с особенностями в развитии, второй ребенок и вовсе детсадовского возраста. Господин Сэнгди и члены его команды прибыли не с пустыми руками и не просто, чтобы познакомиться с учительницей, которая сама себе и директор, и завхоз.

«Что касается сегодняшних мероприятий, то мы общими усилиями прибрали территорию вокруг школьного здания, чтобы она больше соответствовала тому, что должно быть при образовательном учреждении. Еще мы привезли учебные материалы и два велосипеда учащимся», – сообщил депутат Сэнгди в отдельной публикации.

Представитель Move Forward не высказал никаких соображений относительно того, как можно было бы оживить Ко-Лон. Политик лишь призвал журналистов обратить внимание на остров.

«Ко-Лон находится примерно в 20 км от Пхукет-Тауна и всего в 15 минутах езды на лодке от пирса в Чалонге. Административно он относится к тамбону Раваи и округу Мыанг-Пхукет. Это большой остров в составе провинции Пхукет, но о нем редко кто-то говорит», – констатировал политик.

Пр этом господин Сэнгди обратил внимание на то, что остров отличается нетронутой природой. Впрочем, для того, чтобы развиваться как туристическому направлению, острову Лон нужно хотя бы минимальное рабочее население, которое будет проживать на нем постоянно. На Ко-Мапрао оно, к примеру, есть.

«Мы продолжим следить за теми переменами, которые здесь будут происходить», – закончил депутат.