Обоим капитанам столкнувшихся у берегов Пхукета катеров предъявили обвинения

Полиция Пхукета подтвердила факт предъявления обвинений капитанам спидботов ALP 111 и Payan 5, столкнувшихся в канале на подходе к Royal Phuket Marina утром 10 февраля.

Таньялак Сакут

12 Февраля 2020, 10:29 AM

По предварительным данным, причиной столкновения катеров стало несоблюдение скоростного режима. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета» заместитель начальника полиции Пхукет-Тауна подполковник Чана Сутхимат, оба капитана обвиняются в халатности при управлении транспортом, повлекшей гибель людей и причинение травм.

Как отметил офицер, катером ALP 111, на борту которого находились 35 туристов из России, управлял 24-летний Атсаравут Суден. За штурвалом катера Payan 5, шедшего ему навстречу без пассажиров, стоял 33-летний Анусорн Дуангкиет

«В настоящий момент они содержатся в здании суда провинции Пхукет. Оба отвергли выдвинутые против них обвинения. Похоже, они не осознают, что их действия привели к гибели людей и причинению травм. Следующий шаг за судом, который должен заставить их осознать это на основании доказательств», – заявил заместитель начальника полиции Пхукет-Тауна.

Генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов также подтвердил, что обоим капитанам предъявлены обвинения, но указал, что суд выпустил их под залог. Соответствующее заявление господин Соснов сделал в беседе с ТАСС.

Напомним, что в результате столкновения катеров погибли двое детей из России. Еще порядка 20 человек были доставлены в больницы, но, согласно заявлению туристической полиции, большинство были выписаны в тот же день. Один из пострадавших получил травму головы, потребовавшую наложения нескольких десятков швов.

В ходе визита на Пхукет глава Морского департамента Таиланда Виттхая Ямуанг назвал предварительную причину столкновения – превышение скорости капитаном одной из лодок. При этом ТАСС указывает, что с превышением скорости могли идти оба судна. Об этом Владимиру Соснову сообщил глава туристической полиции по третьему региону Гриссак Сонгмуннарк.

«Командующий третьим дивизионом туристической полиции Гриссак Сонгмуннарк сказал, что, по предварительным данным, причиной аварии является трехкратное превышение скорости обоими капитанами двух катеров Вместо пяти узлов было порядка 15», – цитирует ТАСС генконсула РФ на Пхукете.

После инцидента Министерство транспорта отдало распоряжение Департаменту портов усилить меры безопасности на водном транспорте. Пхукетский офис Морского департамента получил распоряжение провести работу с капитанами судов и компаниями-операторами морского транспорта.