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Обливания водой в Сонгкран запрещены повсюду

Королевская полиция Таиланда напомнила о том, что в этом году любые празднования Сонграна запрещены, включая традиционную церемонию омовения рук старшим, визиты в храмы и обивания водой на улицах перед домами.

11 Апреля 2020, 12:23 PM
Обливания водой в Сонгкран в этом году запрещены повсюду. Фото: Bangkok Post

Обливания водой в Сонгкран в этом году запрещены повсюду. Фото: Bangkok Post

Как подчеркнул официальный представитель Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Пия Утхайо, собираться на улицах перед домами также запрещено. Соответствующие действия будут рассматриваться как нарушение Декрета о чрезвычайной ситуации и караться тюремным сроком до двух лет и/или штрафом в размере до 40 тыс. бат, пишет Bangkok Post.

Все ритуалы в Сонгкран должны проводиться исключительно в домах. При этом от омовения рук старшим настоятельно рекомендовано отказаться, поскольку престарелые относятся к группе риска, для которой коронавирус особенно опасен.

Официальный представитель национального Центра по администрированию ситуации с COVID-19 Тависилп Висануйотхин добавил, что запрещены любые «массовые скопления людей, независимо от численности».

По словам господина Висануйотхина, нарушителям этого требования грозит до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

Также 10 апреля премьер-министр страны Прают Чан-Оча выступил с заявлением о том, что правительство страны не планирует ужесточать действующие в Таиланде ограничения. В частности, глава правительства заверил, что власти не планируют расширять время действия комендантского часа.

Одновременно генерал Чан-Оча осудил тех, кто игнорирование требования о запрете нахождения на улицах с 22:00 до 4:00. За соответствующее нарушение задержаны уже свыше 6,5 тыс. человек.



 

 

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