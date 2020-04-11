Обливания водой в Сонгкран запрещены повсюду

Как подчеркнул официальный представитель Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Пия Утхайо, собираться на улицах перед домами также запрещено. Соответствующие действия будут рассматриваться как нарушение Декрета о чрезвычайной ситуации и караться тюремным сроком до двух лет и/или штрафом в размере до 40 тыс. бат, пишет Bangkok Post.
Все ритуалы в Сонгкран должны проводиться исключительно в домах. При этом от омовения рук старшим настоятельно рекомендовано отказаться, поскольку престарелые относятся к группе риска, для которой коронавирус особенно опасен.
Официальный представитель национального Центра по администрированию ситуации с COVID-19 Тависилп Висануйотхин добавил, что запрещены любые «массовые скопления людей, независимо от численности».
По словам господина Висануйотхина, нарушителям этого требования грозит до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.
Также 10 апреля премьер-министр страны Прают Чан-Оча выступил с заявлением о том, что правительство страны не планирует ужесточать действующие в Таиланде ограничения. В частности, глава правительства заверил, что власти не планируют расширять время действия комендантского часа.
Одновременно генерал Чан-Оча осудил тех, кто игнорирование требования о запрете нахождения на улицах с 22:00 до 4:00. За соответствующее нарушение задержаны уже свыше 6,5 тыс. человек.