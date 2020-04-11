Обливания водой в Сонгкран запрещены повсюду

Королевская полиция Таиланда напомнила о том, что в этом году любые празднования Сонграна запрещены, включая традиционную церемонию омовения рук старшим, визиты в храмы и обивания водой на улицах перед домами.

11 Апреля 2020, 12:23 PM

Обливания водой в Сонгкран в этом году запрещены повсюду. Фото: Bangkok Post