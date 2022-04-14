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Обливания водой в Патонге продолжились, несмотря на полицию

Присутствие сотрудников правоохранительных органов не помешало жителям Патонга и зарубежным туристам продолжить обливания водой на Бангла-Роуд вечером 13 апреля.

Новости Пхукета

14 Апреля 2022, 01:41 PM
Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Сонгран на Пхукете. 13 апреля 2022 года. Фото: Phuket Info Center

Стихийное празднование Сонгкрана с уличными обливаниями водой – несмотря на официальный запрет – началось на Бангла-Роуд еще вечером 12 апреля. На место событий выехали полиция и официальные лица, но и их присутствие не смогло полностью утихомирить отдыхавших людей.

Утром 13 апреля полицейские с представителями местных властей обошли местные заведения и предупредили владельцев и операторов, что те не должны поддерживать празднования. В частности, перед объективами фотокамер была демонстративно слита вода из бочек. Также полицейские организовали чекопоинт на Бангла-Роуд, чтобы следить за запретом на «водные битвы».

Впрочем, празднование вечером 13 апреля все равно продолжилось. Причем фотографии с Бангла-Роуд опубликовали не только участники событий, но и официальный канал Министерства внутренних дел – Phuket Info Center.

Официальные лица пока не дали комментария относительно своей позиции по произошедшему. О привлечении к ответственности участников празднования тоже не сообщалось.

При этом очевидцы указывают, что 13 апреля (по сравнению с предыдущим днем) стало значительно меньше обливаний из различной крупной посудой. Участники праздника использовали в основном водяные пистолеты.

Напомним, что согласно приказу губернатора Пхукета, участие в массовых обливаниях водой может быть классифицировано как нарушение мер по защите от коронавирусной угрозы. Нарушитель может быть привлечен к ответственности по статьям 51 и 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Максимальное наказание по первой статье – до 20 тыс. бат штрафа, по второй – до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

Также возможно привлечение к ответственности по статье 18 Королевского декрета о государственном управлении при чрезвычайных ситуациях. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.

Празднования в Патонге уже привлекли внимание главы правительства Таиланда Праюта Чан-Очи, который отдал губернатору Наронгу Вунсиеу распоряжение принять меры для прекращения нарушений мер по защите от коронавирусной угрозы.

 

 

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