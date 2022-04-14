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Обливания водой в Патонге потребовали вмешательства полиции

Правоохранительным органам и гражданским властям пришлось установить контрольно-пропускные пункты на Бангла-Роуд, чтобы пресечь обливания водой на «барной» улице в Сонгкран. Туристы и местные жители начали нарушать запрет на «водные битвы» еще вечером 12 апреля, а на следующий день власти закономерно ожидали повторения веселья.

Новости Пхукета

14 Апреля 2022, 12:00 PM
Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Сонгкран в Патонге. 12-13 апреля 2022 года.

Официальные лица прибыли на Бангла-Роуд около 20:30 вечера 12 апреля и, как сообщалось изначально, пресекли празднование с нарушением коронавирусных запретов (то есть с обливанием водой). Однако по словам многочисленных очевидцев, через какое-то время развлечение было возобновлено. «Водные битвы» продолжались весь вечер и всю ночь.

В итоге на следующий день полиция организовала чекпоинты на Бангла-Роуд для контроля за ситуацией и пресечения попыток массовых обливаний уже вечером 13 числа. Об инциденте было даже доложено премьер-министру Праюту Чан-Оче, который осудил происходящее, сообщила страница Phuket Info Center.

Официальный представитель офиса премьер-министра Тханакорн Вангбунконгчана передал, что глава правительства потребовал срочно принять меры для пресечения «водных битв». Губернатору Пхукета Наронгу Вунсиеу и руководителям других провинций были предписано проинформировать туристов об ограничениях, введенных в связи с коронавирусом.

Один из читателей The Phuket News рассказал редакции, что попал в ДТП на пляжной дороге в Патонге, после того, как ему в лицо неожиданно выплеснули ведро воды. Замешкавшийся мужчина в итоге врезался на своем скутере в ехавшую впереди машину и теперь должен будет оплатить ремонт и своего транспортного средства, и чужого.

Утром 13 апреля полицейские обошли бары и другие заведения в районе, вручив их менеджерам и владельцам официальные письменные предупреждения о действующих коронавирусных ограничениях. При этом некоторые из операторов бизнеса заявили, что якобы не знали о том, что «водные битвы» под запретом.

Информации о привлечении кого-либо к ответственности за нарушением правил эпидемиологической безопасности пока не поступало.

 

 

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