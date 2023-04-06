Облава на нелегальных таксистов прошла у Central Festival

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO, офис DLT на Пхукете) отчитался об очередной акции по выявлению нелегальных водителей такси. В этот раз чекпоинт был организован у торгово-развлекательного комплекса Central Festival. По итогам трех часов работы официальные лица задержали одного водителя «черного такси», однако не пояснили, в чем именно состояло нарушение. При этом в своих последних выступлениях глава PLTO Адча Буачан уделял особое внимание шоферам, работающим через приложения, не одобренные DLT, в частности, Bolt и inDriver. Легальный статус на Пхукете имеют только сервисы Grab и Hello Phuket. Такси CABB работают на острове и даже обслуживают Central Festival, но при этом заказ этих машин через мобильное приложение недоступен, так что у официальных лиц нет к ним вопросов.

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Согласно последнему отчету PLTO, сотрудники ведомства при поддержке полицейских проводили проверку транспорта у Central Festival с 18:00 до 21:00 вечера 4 апреля. Официальные лица расположились практически там же, где базируются члены кооператива Andaman Phuket Car Taxi Service, обслуживающего Central Phuket.

Именно его сотрудники в конце марта дважды оказались вовлечены в конфликты с другими таксистами, которых сочли нелегалами, притом что на одной машине имелся стикер PLTO, указывающий на право принимать заказы через мобильное приложение, а вторая и вовсе была таксиметром в желто-зеленой ливрее.

В ходе проверки 4 апреля официальные лица останавливали, по их словам, все машины, в которых можно было заподозрить незарегистрированное или работающее вне правового поля такси. На фотографиях видно, что проверяют и машины с зелеными номерами, и с черно-белыми.

Один нарушитель был выявлены, и PLTO «рассматривает возможность» приостановки действия его водительских прав. При этом, как говорилось выше, ведомство не уточнило, в чем состояло нарушение.

Кампания по борьбе с нелегальными таксистами началась на острове 3 февраля. Произошло это после акции протеста легальных водителей кооперативных такси с зелеными номерами, которые в очередной раз пожаловались на то, что у них воруют хлеб незарегистрированные конкуренты.

По состоянию на начало апреля PLTO выделил три типа нелегалов: водители на машинах с черно-белыми номерами (то есть зарегистрированных как авто для личного пользования); водители, принимающие заказы через незарегистрированные приложения (не Grab и не Hello Phuket); водители официальных такси из других провинций.

По поводу последних глава PLTO Адча Буачан в последний раз заявил, что они все же могут обслуживать клиентов на Пхукете, однако речь тогда шла в контексте легальности бангкокского таксиметра у Central Festival, и нельзя с уверенностью сказать, применимо ли то же самое к авто с зелеными номерами.

Что касается таксистов-иностранцев, то за два месяца кампании PLTO ни сообщил ни об одном случае задержания водителя «русского такси на Пхукете» или еще какого-либо не тайского. Много резонанса вызвала жалоба таксистов из Патонга на украинца на микроавтобусе Toyota Communter, но обвинений ему не предъявляли. Мужчина объяснил, что приехал с друзьями на минивэне из Паттайи и катал по острову именно знакомых, а не клиентов.