Обладатели турвиз смогут остаться в Таиланде после 26 сентября по письмам из посольств

Заместитель начальника Иммиграционного бюро Таиланда генерал-майор Порнчай Кхунти объявил о том, что обладатели любых туристических виз смогут после 26 сентября продлевать разрешения на пребывание в стране на основании справок из посольств и медицинских сертификатов, подтверждающих невозможность возвращения в свою страну. Каждое продление будет 30-дневным.

Новости Пхукета

4 Сентября 2020, 10:18 AM

Заместитель начальника Иммиграционного бюро Таиланда генерал-майор Порнчай Кхунти на пресс-конференции. Фото: Иммиграционное бюро

Генерал Кхунти отметил, что если за 30 дней обстоятельства не изменятся, иностранец может получить еще одно 30-дневное продление. При этом заместитель главы Иммиграционного бюро не уточнил, нужна ли в этом случае будет новая справка из посольства. Также неизвестно, относятся ли к обладателям туристических виз лица, изначально въехавшие в Таиланд на основании договоренностей о безвизовом режиме между Королевством и другими странами. В частности, право на посещение Таиланда без виз имеют туристы из России.

Генерал Кхунти также напомнил, что для обладателей долгосрочных виз правила остаются прежними. Им нужно привести документы в порядок до 26 сентября, когда заканчивается визовая амнистия.

«Все обладатели долгосрочных виз, чьи разрешения на пребывание в стране истекли после 26 марта [дата закрытия границ] должны подать документы на продление разрешения на пребывание до 26 сентября. Пожалуйста, как можно быстро обратитесь в свой офис Иммиграционного бюро, чтобы в последние дни амнистии там не было массового скопления заявителей», – попросил генерал.

Заместитель главы Иммиграционного бюро ничего не сказал об иностранцах с разрешениями на работу в Таиланде, которые из-за коронавирусного кризиса не могут получить продление по причине того, что их текущие доходы не удовлетворяют минимальной планке для этого.

Согласно закону, минимальный уровень заработной платы для официального трудоустройства иностранца в Таиланде, составляет от 25 тыс. бат (Вьетнам, Лаос, африканские страны, кроме ЮАР) до 40 тыс. бат (США, Япония, Канада, Австралия, страны Западной Европы). Минимальная зарплата для россиян и граждан Восточной Европы – 35 тыс. бат.

Ранее на этой неделе заместитель главы Иммиграционного бюро Пхукета Удом Тхонгчин говорил, что руководство его ведомства в настоящий момент ищет варианты решения вопроса. Подполковник Тхонгчин просил иностранцев, попавших в соответствующую ситуацию, не паниковать и дождаться 15 сентября, когда Бангкок может озвучить какое-то решение.







