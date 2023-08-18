Обильные дожди ожидаются на Пхукете с 20 по 25 августа

Национальное управление водных ресурсов (OWNR) выпустило предупреждение об угрозе наводнений в нескольких десятках провинций по всему Таиланду в период с 20 по 25 августа. Обильные дожди в этот период ожидаются и на Пхукете, который упомянут в уведомлении OWNR, хотя местный метеоцентр пока не выпускал предупреждения. Прогноз Phuket Met на сегодняшний вечер и завтрашнее утро (18-19 августа) предполагает осадки на 20% территории острова.

Новости Пхукета

В предупреждении OWNR, выпущенном 17 августа и повторенном 18 числа, говорится о том, что очередной период сильных и затяжных дождей начнется 20 августа и продлится до 25 числа включительно. В связи с этим ведомство предупреждает об угрозе выхода из берегов рек, каналов и других естественных водоотводящих артерий.

OWNR перечисляет несколько десятков провинций, в которых возможны наводнения по причине обильных осадков. На юге Таиланда это Пхукет, Ранонг, Пханг-Нга, Сатун,Транг, материковая часть Сураттхани.

В связи с новым периодом непогоды все профильные ведомства должны следить за метеосводками и контролировать уровень воды как в водохранилищах, так и в других водоемах. Особое внимание требуется при превышении количества осадков в 90 мм за 24 часа. Локациям, известным частыми наводнениями, внимание должно уделяться постоянно и в любом случае. Персонал и техника должны быть наготове, ливневая канализация прочищена.

Накануне, 17 августа, директор пхукетского офиса Департамента ирригации Криксак Линанон проинспектировал три основных водохранилища провинции и констатировал, что все они заполнены почти максимально. Это обещают острову достаточные запасы пресной воды в высокий сезон, но требует повышенного внимания сейчас, когда осадки выпадают регулярно, и вода естественным образом собирается в водохранилищах.

«Средний уровень воды почти равен объему резервуаров. Например, водохранилище Банг-Вад заполнено примерно на 96% от объема, водохранилище Банг-Ньеу-Дам – примерно на 94%, а водохранилище Кхлонг-Кратха – примерно на 80%», – заявил господин Линанон.

С начала сезона дождей на Пхукете уже происходили локальные наводнения, но без таких драматических последствий, как в октябре прошлого года, когда во время обильных осадков затопило исторический центр Пхукет-Таун, обвалился грунт у недостроенного отеля на вершине гряды холмов возле Bypass Rd., и произошел обвал трассы Кату-Патонг.

Обвал дороги через холм Кхао-Патонг стал крайне неприятным сюрпризом для турбизнеса Пхукета, поскольку главный туристический центр провинции к началу высокого сезона оказался без основной подъездной дороги. Ремонт шоссе затянулся до конца декабря, все это время водители добирались до Патонга через Карон или Камалу, пробираясь через серьезные пробки.