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Обильные дожди ожидаются на Пхукете после 15 октября

Профильные ведомства Пхукета, Пханг-Нга, Краби и ряда других провинций Таиланда получили распоряжение принять меры по подготовке к обильным дождям и возможным наводнениям после 15 октября.

8 Октября 2019, 10:41 AM
Генеральный секретарь ONWE Сомкиат Праджамвонг предупредил об обильных дождях после 15 октября. Фото: NNT

Генеральный секретарь ONWE Сомкиат Праджамвонг предупредил об обильных дождях после 15 октября. Фото: NNT

Национальное управление водных ресурсов (ONWR) объявило о том, что с 15 октября в ряде провинциях Таиланда ожидаются обильные осадки, способные вызвать локальные наводнения в проблемных зонах.

В связи с этим местные офисы Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и Королевского ирригационного управления (RIO) должны подготовиться к принятию мер, когда обещанные дожди пойдут. В частности, наготове должны быть насосы для откачки воды, другое необходимое оборудование и техника.

Как отметил генеральный секретарь ONWE Сомкиат Праджамвонг, обильные осадки ожидаются в провинциях Чонбури, Чантабури, Трат, Пхетчабури, Прачуап-Кхири-Кхан, Сураттхани, Чумпхонг, Ранонг, Транг, Накхон-Сри-Тхаммарат, Сонгкхла, Пханг-Нга, Краби и Пхукет.

Господин Праджамвонг указал, что его ведомство уже обсудило ситуацию с RIO и DDPM, пишет Национальное новостное бюро Таиланда (NNT). Одновременно генеральный секретарь ONWR отметил, что в ряде провинций по прежнему наблюдается дефицит пресной воды. В частности, от засухи продолжают страдать фермеры центрального и юго-восточного регионов.

На Пхукете объемы накопленных главными водохранилищами запасов пресной воды также не вызывают оптимизма. По последним данным ONWR, в озере Банг-Вад находится 1,73 млн кубометров воды и 10,2 млн возможных, в озере Банг-Ньеу-Дам 0,69 млн кубометров из 7,2 млн возможных. Соответственно водохранилище в Кату заполнено на 16,96% от максимума, водохранилище в Срисунтхорне на 9,58%.

 

 

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