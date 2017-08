Объезд King Power откроют не раньше декабря Дорога и мост через озеро у магазина дьюти-фри King Power должны были открыться в апреле, но по факту проект завершится не раньше декабря. Шела Рива 30 Августа 2017 14:16:25 О том, что строители столкнулись с рядом трудностей на финальном этапе реализации плана «Новостям Пхукета» рассказал менеджер проекта Пирапонг Понгпрадит из компании Ratchintin Co Ltd. В последнее время стройку, в частности, критикуют за слишком медленный ход работ над дренажной системой. Сейчас эти работы и вовсе приостановлены. «Мы временно прекратили работы по релокации дренажной системы из-за подтоплений, вызванных сильными дождями. Мы возобновим работы, как только это станет возможно. Завершение их займет около одной недели», – заявил 30 августа Пирапонг Понгпрадит. Также сдачу проекта задерживает тот факт, что Управление энергоснабжения Пхукета (РЕА) до сих пор не переместило на новое местоположение мачту электропередач, мешающую прокладке финального участка объездной дороги. «Управлению электроснабжения Пхукета необходимо переместить 22-метровую мачту электропередач, для чего нужен большой кран, имеющийся у Управления энергоснабжения Накхон-Сри-Тхаммарата, который задействован на аналогичных работах в той провинции. Это еще одна причина задержки», – пояснил Пирапонг Понгпрадит. Напомним, мост, который получил неофициальное название Chao Fa Bridge напрямую соединит шоссе Muang Chaofah Rd. (оно идет от АЗС Shell к Университету принца Сонгкхла) и улицу, соединяющую Chao Fa East Rd. и Chao Fa West Rd. (она пролегает параллельно южной границе Парка Рамы IX). Западный конец моста будет находиться позади King Power, а восточный – на перекрестке рядом с магазином House and Home (cм. карту). Бюджет проекта составляет 55 млн бат.