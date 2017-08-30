The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Объезд King Power откроют не раньше декабря

Дорога и мост через озеро у магазина дьюти-фри King Power должны были открыться в апреле, но по факту проект завершится не раньше декабря.

Шела Рива

30 Августа 2017 14:16:25

О том, что строители столкнулись с рядом трудностей на финальном этапе реализации плана «Новостям Пхукета» рассказал менеджер проекта Пирапонг Понгпрадит из компании Ratchintin Co Ltd. В последнее время стройку, в частности, критикуют за слишком медленный ход работ над дренажной системой. Сейчас эти работы и вовсе приостановлены.

«Мы временно прекратили работы по релокации дренажной системы из-за подтоплений, вызванных сильными дождями. Мы возобновим работы, как только это станет возможно. Завершение их займет около одной недели», – заявил 30 августа Пирапонг Понгпрадит.

Также сдачу проекта задерживает тот факт, что Управление энергоснабжения Пхукета (РЕА) до сих пор не переместило на новое местоположение мачту электропередач, мешающую прокладке финального участка объездной дороги.

«Управлению электроснабжения Пхукета необходимо переместить 22-метровую мачту электропередач, для чего нужен большой кран, имеющийся у Управления энергоснабжения Накхон-Сри-Тхаммарата, который задействован на аналогичных работах в той провинции. Это еще одна причина задержки», – пояснил Пирапонг Понгпрадит.

Напомним, мост, который получил неофициальное название Chao Fa Bridge напрямую соединит шоссе Muang Chaofah Rd. (оно идет от АЗС Shell к Университету принца Сонгкхла) и улицу, соединяющую Chao Fa East Rd. и Chao Fa West Rd. (она пролегает параллельно южной границе Парка Рамы IX).

Западный конец моста будет находиться позади King Power, а восточный – на перекрестке рядом с магазином House and Home (cм. карту). Бюджет проекта составляет 55 млн бат.
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда
Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Гол в добавленное время спас Пхукет от поражения
Гол в добавленное время спас Пхукет от поражения
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.