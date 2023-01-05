Обеспеченный класс Мьянмы вошел в топ покупателей квартир в Таиланде

Завершившийся 2022 год ознаменовался резким интересом к тайской недвижимости со стороны обеспеченных представителей привилегированных классов общества соседней Мьянмы, ищущих возможности защитить свои капиталы на фоне политической нестабильности в стране. Об этом ранее сообщали ведущие игроки рынка, а сейчас была опубликована статистика Центра информации в сфере недвижимости (REIC), подтверждающая оценки экспертов. В отчетный период бирманские покупатели впервые вошли в первую десятку по завершенным передачам прав собственности на кондоминиумы. Лидируют же, как и пять лет назад, китайцы и россияне. Закрытые границы и другие факторы не мешают ни тем, ни другим.

Новости Пхукета

5 Января 2023, 12:58 PM

Китайцы, несмотря на закрытые границы, продолжают с огромным отрывом лидировать по объему покупок квартир в Таиланде. На втором месте неизменно находятся россияне, также несмотря на все внешние и внутренние факторы. Изображение: Bangkok Post

Управляющий директор CIM Property Consultants Co (базируется в Янгоне) Карло Побре подтвердил Bangkok Post, что на фоне «экономических вызовов» обеспеченные граждане Мьянмы ищут вторые дома «на более защищенных и стабильных рынках, в частности, в Таиланде, являющемся соседней страной».

«Многие семьи приобрели второе жилье в Таиланде по трем ключевым причинам», – заявил он. – «Во-первых, это инвестиционные цели в форме хранения богатства. Во-вторых, более высокое качество здравоохранения. В-третьих, образование для их детей в будущем».

Господин Побре не уточнил, какую из трех причин он считает ключевой для Мьянмы, где после переворот 2021 года продолжается гражданская война, уже унесшая жизни не менее 20 тыс. человек, по данным Упсальской программа данных о конфликтах (UCDP). Конфликт сопровождается бомбежками гражданских объектов, уничтожением некомбатантов и репрессия в отношении национальных меньшинств, которые специальный докладчик ООН по ситуации в Мьянме уже призывает именовать прямо – геноцидом.

Согласно данным REIC, стремящиеся сохранить богатство (а также обеспечить здоровье себе и образование детям) представители привилегированных классов Мьянмы за январь-октябрь завершили 188 сделок по передаче прав собственности на кондо, что минимум в шесть-семь раз выше показателей 2020 и 2021 годов. Таким образом бирманцы сразу вышли на седьмую строчку в списке самых активных покупателей квартир в Таиланде после китайцев, россиян, американцев, британцев, немцев и французов. За все время сбора данных REIC с 2018 года граждане Мьянмы в топ ни разу не попадали. Максимум в 54 юнита был зафиксирован в 2019 году и за все 12 месяцев, а не за девять.

Китайцы за первые три квартала 2022 года закрыли 3562 сделки, россияне – 420 сделок, американцы – 375, немцы, британцы и французы – 267, 231 и 228 соответственно. Для сравнения, в 2018 году у этих стран были следующие показатели: Китай – 7916 квартир, Россия – 826, Великобритания – 461, Франция – 431, США – 308, Германия – 251.

При этом, согласно данным REIC, средняя стоимость покупаемых квартир у бирманцев в 2022 году самая высокая среди всех иностранцев – 7,1 млн бат за юнит. Следом идут инвесторы из Тайваня (6,3 млн бат) и Франции (6,3 млн бат). Средний показатель для лидирующих по количеству сделок китайцев – 5 млн ровно, для идущих вторыми по объемам россиян – 3,2 млн. Средний показатель в целом по всем иностранным покупателям – 5,1 млн.

По словам господина Побре, при покупке недвижимости в Янгоне бирманцы отдавали предпочтение квартирам площадью 70-100 кв. м за аналоги 8,5 млн бат, поскольку «обычно живут большими семьями, состоящими из представителей двух или трех поколения».

«Кондо в Таиланде из той же ценовой корзины относительно лучше по качеству и более надежны в инвестиционном плане», – отметил господин Побре, который одновременно с работой в бирманской фирме также занимает пост заместителя управляющего директора по консалтингу в Colliers Thailand.

Наиболее популярны у инвесторов из Мьянмы кондоминиумы в Бангкоке, особенно – в районе Сукхумвит из-за его удобной транспортной доступности. Следом идут локации поблизости от «услуг здравоохранения и образовательных учреждений».

По словам господина Побре, после открытия Мьянмой своих аэропортов в июне 2022 года CIM и Colliers Thailand организовали три виртуальных мероприятия в каждом квартале, на которых рассказывали потенциальным покупателям из Мьянмы об имеющихся в Таиланде инвестиционных возможностях. По итогам последнего семинара, прошедшего в ноябре, 10 из 50 участников выразили интерес к покупке недвижимости в Королевстве, а пять планируют в 2023 году посетить Таиланд.

Впрочем, неоспоримыми лидерами среди иностранных покупателей тайских кондоминиумов остаются китайцы, на долю которых приходится 48,9% всех передач прав собственности (раньше было и вовсе около 60%).

Доля россиян – и американцев 5,8%, при этом по абсолютному количеству сделок они ни разу с 2018 года не покидали второе место. Дальше в списке происходили ротации. К примеру, идущие сейчас третьими американцы была в 2018 году седьмыми, а в 2019 и 2020 – шестыми. Британцы в 2018 и 2021 годах шли на третьем месте, но в остальные – на четвертом.

Индусы появились в топе в 2021 году, а в 2022 поднялись с десятого места на восьмое с показателем в 172 трансфера за девять месяцев при средней цене квартиры в 4,5 млн бат.

В 2018 и 2019 годах количество трансферов тайских квартир новым иностранным собственникам составляло 13,6 тыс. и 12,8 тыс. На фоне пандемии показатель упал в 2020 и 2020 годах до 8,3 тыс. и 8,2 тыс. За девять месяцев 2022 года к иностранным покупателям ушли 7,3 тыс. юнитов в кондо, что дает основания ожидать по итогам всего года порядка 10 тыс. трансферов.