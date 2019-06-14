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Обещанные юристы-волонтеры в полицейских участках не появились в срок

Совет юристов Таиланда (LCT), обещавший обеспечить присутствие юристов-волонтеров в полицейских участках страны, поставил проект на паузу до выделения государством средств на оплату работы специалистов.

Новости Пхукета

14 Июня 2019, 12:44 PM
Фото: Supplied

Фото: Supplied

С воскресенья, 9 июня, в 150 участках по всей стране должны были начать дежурство юристы-волонтеры для бесплатного оказания юридической поддержки нуждающимся в ней тайцам и иностранцам. На Пхукете проект предполагал бесплатное оказание юридической помощи в полицейских участках Пхукет-Тауна и Патонга, однако реализация проекта в срок не началась.

Как пояснили «Новостям Пхукета» и The Phuket News в местном отделении LCT, юристы-волонтеры ожидают, что их волонтерская деятельность все же будет оплачиваться, но не нуждающимися в помощи лицами, а государством.

«Юристы-волонтеры, которые должны были оказывать помощь людям в полицейских участках, были подготовлены, но реализация программы была приостановлена до выделения средств на оплату труда этих юристов. Мы передали проект на рассмотрение в Бюджетное бюро, но в стране еще не сформировано новое правительство и заняться этим вопросом не кому», – заявили «Новостям Пхукета» в местном отделении LCT.

Ранее говорилось, что на Пхукете свое участие в программе подтвердили 32 юриста, а по всей стране – около 10 тыс. В настоящий момент неизвестно, когда программа может начать работать (и начнет ли она работать вообще).

 

 

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