Обещанные спасатели не появились на Сурине

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) не смогла организовать дежурство спасателей на Сурине в анонсированный ранее срок. Ожидалось, что лайфгарды появятся на пляже 15 июля, но у OrBorTor возникли некоторые «проблемы с деталями контракта», суть которых глава организации Маан Самран раскрывать отказался.

Новости Пхукета

16 Июля 2019, 10:43 AM

Дежуриящий на Сурине спасатель, как видно на фото, предпочитает сидеть в шезлонге спиной к морю. Фото прислано в редакцию The Phuket News

Вопрос об обеспечении Сурина спасателями вернулся на повестку дня 3 июля, когда в отбойное течение на пляже попали 52-летний турист из Гонконга и его 25-летний сын. Старший из двух мужчин погиб, младшего успел вовремя достать из воды находившийся на пляже отставной тайский военный.

Вслед за инцидентом глава районной администрации Маан Самран заявил, что с 15 июля на пляже будут дежурить «временные» спасатели, которые будет обеспечивать безопасность туристов вплоть до подписания долгосрочного контракта в соответствии с процедурами госзакупок.

«Спасатели начнут патрулировать Сурин на следующей неделе. Ожидаемая дата старта – понедельник, 15 июля. Обеспечение безопасности будет осуществляться силами пяти спасателей под руководством старшего спасателя. В распоряжении лайфгардов будет аквабайк, пять автоматических дефибрилляторов и другое оборудование для спасения на воде и оказания помощи на берегу», – говорил господин Самран 10 июля, добавляя, что указанная дата может быть скорректирована.

Обеспечить присутствие спасателей с 15 июля у OrBorTor действительно не получилось. При этом в новом разговоре с «Новостями Пхукета» господин Самран не назвал новой даты ожидаемого начала дежурства спасателей.

«Возникли некоторые проблемы с деталями контракта на найм спасателей, так что мне не удалось обеспечить их присутствие с этой недели. Нам пришлось отложить дату начала. Также нам нужно дождаться, когда освободится официальное лицо, отвечающее за данный вопрос. Это произойдет в четверг, и в четверг я смогу подробнее рассказать об условиях заключения контракта на найм спасателей», – заявил Маан Самран.

Господин Самран не смог сказать, стоит ли ожидать появления лафгардов на Сурине до конца этого месяца.

«Я не могу сказать, когда они начнут дежурство. Я постараюсь сделать все так быстро, как только возможно», – отметил господин Самран.

Пока что от лица OrBorTor на пляже Сурин дежурит один волонтер, в задачи которого входит предупреждение туристов об опасности купания в море. Обратившемуся к нему с вопросом местному жителю он подтвердил, что является «дежурным спасателем».

В процессе дежурства спасатель сидел в тени прибрежных деревьев, расположившись под ними спиной к морю.